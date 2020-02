Nazwij karalucha imieniem swojego byłego i zobacz, jak w Walentynki zjada go zwierzak w zoo

Na tym jednak zabawa się nie kończy - w symbolicznej kwocie znajduje się również istne katharsis. Wszystko dlatego, że pracownicy ogrodu zoologicznego nakarmią karaluchem noszącym imię byłego kochanka jednego z rezydentów zoo. Cała inicjatywa nosi nazwę "Cry Me a Cockroach" i zakończy się w Walentynki 2020.

Kup karalucha o imieniu twojego byłego i patrz jak rozszarpie go zwierzak z zoo

Jeśli natomiast uważacie, że karaluch jest niezbyt wystarczającym symbolem waszej dawnej miłości, to zoo proponuje jeszcze "pakiet ekskluzywny". Mianowicie za 20 dolarów możecie nazwać... szczura, który następnie stanie się pożywieniem dla jednego z większych jaszczurów zamieszkujących ogród zoologiczny w San Antonio.

Co najlepsze, nie musicie się martwić transportem - placówka planuje transmitować wydarzenie na żywo za pośrednictwem Facebook Live, więc całość będziecie mogli nagrać bezpośrednio na swój telefon. Wszystko po to, by słodko wspominać zemstę na osobie, która zraniła kiedyś wasze uczucia.

Oprócz tego w pakiecie jest również specjalnie przygotowany "certyfikat" do udostępnienia na mediach społecznościowych. Jeżeli jesteście wyjątkowo zdenerwowani na byłego lub byłą, to możecie ich nawet oznaczyć w tym poście. Zoo w San Antonio będzie zbierało propozycje imion do 13 lutego 2020 roku do godziny 17:00 czasu lokalnego (0:00 w Polsce). Link do strony internetowej znajdziecie w powyższym załączniku z Facebooka.

O ile rozumiemy, że zwierzaki w zoo muszą coś jeść, to jednak zabawa związana z ich śmiercią wydaje się dość okrutna. W dobie walki z przemocą i okrucieństwem wobec zwierząt, nie wydaje nam się to zbyt dobrym pomysłem.