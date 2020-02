Netflix dał w końcu możliwość wyłączenia znienawidzonej funkcji

Platforma streamingowa Netflix mimo ciągle rosnącej konkurencji to wciąż jeden z najpopularniejszych serwisów oferujących oglądanie filmów i seriali na rynku. Jej twórcy starają się dostosowywać do potrzeb swoich abonentów. Z tego powodu wprowadzono małą, ale dla wielu osób bardzo pożądaną zmianę. W końcu można wyłączyć autoodtwarzanie proponowanych materiałów.

Netflix z możliwością wyłączenia autoodtwarzania

Czy zdarzyło Wam się kiedyś przeglądając bibliotekę Netfliksa, najechać na jakiś tytuł kursorem myszy, by ku swemu przerażeniu zostać zaatakowanym ruchomymi obrazami i dźwiękami? Jeśli tak, to odetchniecie z ulgą, bo tę irytującą dla wielu użytkowników funkcję, będzie można wreszcie wyłączyć. Potwierdzenie tej informacji pojawiło się na oficjalnym Twitterze Netfliksa.

" Wiele ludzi uważa, że ta funkcja jest pomocna. Innym jednak nie za bardzo się podoba. Słyszeliśmy odzew głośno i wyraźnie - teraz abonenci mogą kontrolować czy chcą włączyć autoodtwarzanie proponowanych filmów na Netfliksie. "

Opcja zostanie zaimplementowana zarówno w przeglądarkowej, jak i smartfonowej wersji Netfliksa, co oznacza, że autoodtwarzanie będzie można wyłączyć na każdym urządzeniu.

Netflix - jak wyłączyć autoodtwarzanie?

Aby pozbyć się denerwujących zapowiedzi oraz zwiastunów filmów i seriali dostępnych na Netfliksie, wystarczy zalogować się do platformy i przejść do ustawień konta. Następnie kliknąć profil użytkownika i znaleźć odpowiednią pozycję - Autoodtwarzanie podglądu podczas przeglądania na wszystkich urządzeniach. Należy ją odznaczyć i zapisać nowe preferencje. Po przejściu tego procesu uciążliwe samoodtwarzające się zapowiedzi znikną. Nie ma za co!

