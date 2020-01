Niesłyszący pozwał Pornhub za brak napisów. Nie mógł śledzić fabuły

Są na tym świecie ludzie, którzy oglądają porno dla fabuły. Jednym z nich jest Yaroslav Suris, niesłyszący, który płaci za dostęp Premium do serwisu Pornhub.

Nie jest on jednak do końca zadowolonym klientem, gdyż niepełnosprawność nie pozwala mu na poznawanie w pełni oglądanych dzieł. Pornhub nie oferuje napisów dla większości produkcji udostępnianych oglądającym.

Pozywający stwierdził, że przez ten brak nie otrzymał tego, za co zapłacił, i nie mógł w pełni zrozumieć wydarzeń w oglądanych filmach. W pozwie znalazła się nawet ich lista: niesłyszący skarży się na niedostosowanie do jego potrzeb hitów „Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew”, „Sexy Cop Gets Witness to Talk” i „Daddy 4K -- Allison comes to Talk About Money to Her Boys' Naughty Father”.

Suris ma sporą szansę na wygraną, jako że amerykańskie prawo nakłada obowiązek udostępniania filmów z napisami dla osób niesłyszących.

Niesłyszący argumentuje w tekście pozwu, że on oraz inni głusi użytkownicy zachęcani są do wydawania pieniędzy na dostęp Premium do filmów, nie mogą jednak w pełni skorzystać z oferty, gdyż materiały udostępniane są im w niepełny sposób.

Pozywający domaga się od Pornhuba zwiększenia inkluzywności i przygotowania napisów dla wszystkich treści, liczy także na otrzymanie odszkodowania za straty moralne, na jakie naraziło go oglądanie filmów porno bez wiedzy o tym, w jaki sposób rozwija się prezentowana w nich fabuła.

Pornhub odniósł się oficjalnie do zarzutów przypominając, że ma specjalną sekcję z filmami okraszonymi napisami dla osób niesłyszących.

