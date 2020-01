Pornhub już gotowy na blokadę porno w Polsce. Uruchomił specjalna wersję serwisu

Ogólnodostępne treści pornograficzne zaprzątają coraz więcej uwagi rządzących. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska wyda filmom dla dorosłym ostrą walkę, przeciwdziałając demoralizacji kwiatu naszej młodzieży.

Za praktyczną realizację planu wzięło się Ministerstwo Cyfryzacji, które zapowiedziało już, że blokada porno będzie gotowa w I kwartale 2020 roku. Resort wpadł na pomysł wymuszenia odcinania dostępu do treści pornograficznych przez producentów przeglądarek; jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć film tyko dla dorosłych, będzie musiał złożyć podanie w urzędzie.

Wygląda na to, że system zaproponowany przez Ministerstwo Cyfryzacji został pokonany zanim jeszcze zaczął obowiązywać. Pornhub, jeden z największych serwisów z filmami dla dorosłych uruchomił specjalną, anonimową wersję strony w sieci Tor.

Pornhub nie da się blokadzie porno. Serwis już gotowy, uruchomił specjalną wersję

Tor to wirtualna sieć komputerowa, która powstała z myślą o zapewnieniu jej użytkownikom anonimowości. Korzystających da się co prawda namierzyć i zidentyfikować, wymaga to jednak sporego nakładu pracy i środków. The Onion Router wykorzystywany jest więc do walki z cenzurą i mechanizmami filtrowania treści.

Swoje wersje Tor uruchomił między innymi Facebook, BBC i New York Times. Teraz dołączył do nich Pornhub.

Mimo że polscy użytkownicy regularnie plasują się w czołówce odwiedzających stronę porno, premiera anonimowej wersji serwisu nie jest bezpośrednią odpowiedzią na plany blokady pornografii w polskim internecie. To sposób na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom z całego świata.

Przedstawiciel Pornhub stwierdził, że debiut kopii serwisu w sieci Tor powstał, żeby zapewnić anonimowość użytkownikom, którzy w związku z wizytami na stronie mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Witryna dokłada starań, żeby dane osobowe oraz „ślad cyfrowy” oglądających nie wpadły w niepowołane ręce.

