Poszukiwany za przekręt na 50 mln zł złapany, bo jego młoda partnerka chwaliła się życiem w mediach społecznościowych

Jeśli czegoś nie ma na Facebooku, to nie istnieje. To powiedzenie okazało się być niezwykle trafne w przypadku poszukiwanego za „narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 50 mln zł” 60-latka.

Mimo wydania poszukiwanego Europejskiego Nakazu Aresztowania mężczyzna bardzo dobrze się ukrywał, nie dając śledczym żadnego punktu zaczepienia podczas prób ustalenia, gdzie przebywa. Tak było do chwili, gdy policja wpadła na pomysł monitorowania profilu 25-letniej Paulina P., partnerki poszukiwanego. Okazało się, że kobieta lubiła chwalić się prowadzonym przez siebie wystawnym życiem.

Zdjęcia poddano drobiazgowej analizie – w akcji uczestniczyły służby z całej Europy.

Policja wytłumaczyła, czym jest wspomniany kanał ENFAST:

ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) to sieć współpracy grup poszukiwań celowych działających w krajach UE umożliwiająca natychmiastowy przekaz informacji z grupy poszukiwawczej w jednym kraju do grupy poszukiwawczej w innym kraju, co skutkuje natychmiastowym działaniem, bez zbędnej zwłoki. "