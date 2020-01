Przesyłki z AliExpress: zamawiać czy nie? GIS, Ministerstwo Zdrowia i Poczta Polska wypowiedziały się w sparwie

Koronawirus z Wuhan sieje postrach na całym świecie. Pierwsze przypadki zachorowań odnotowano u naszych zachodnich sąsiadów. Jakie środki ostrożności musimy zachować? Czy możemy bezpiecznie robić zakupy na AliExpress? Sprawdźcie, co w tej sprawie mówią GIS, Ministerstwo Zdrowia i Poczta Polska.

Na AliExpress można kupić niemal wszystko, od ubrań i akcesoriów, przez elektronikę, wyposażenie domu i kosmetyki, aż po podróbki znanych marek. Słynna platforma sprzedażowa ma niezwykle atrakcyjne ceny, więc Polacy bardzo chętnie robią zakupy w Chinach, a do naszego kraju trafiają miliony paczek rocznie.

W związku z pojawieniem się śmiertelnego wirusa część kupujących postanowiła zrezygnować z odbioru zamówionych przesyłek i całkowicie zaprzestała zamawiania na AliExpress. Czy Polacy mają powody do obaw?

25 stycznia 2020 roku Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w oficjalnym komunikacie:

Jan Bodnar, rzecznik prasowy GIS-u w wypowiedzi dla serwisu Medonet stwierdził:

"

Na pytanie, czy istnieje możliwość przeniesienia wirusa, ja zawsze odpowiadam, że tak, natomiast szansa na to, że koronawirus zostanie przywieziony z Chin na paczce, jest mikroskopijna, niemal zerowa. Paczki są bezpieczne, bo zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza, ale nie jest to taki czas, który wystarczyłby na dotarcie wirusa do naszego kraju. "