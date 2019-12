Rosja stworzyła swój własny internet. Ruszyły oficjalne testy Runet

Na przestrzeni kilku ostatnich dni Rosja przeprowadzała testy swojej własnej wersji internetu. Ten nosi nazwę Runet, a głównym założeniem tych prób miało być sprawdzenie stabilności projektu i reakcji operatorów komórkowych. Trzeba przyznać, że inicjatywa jest ekspansywna, ale nadal nie istnieje jasna i klarowna odpowiedź na pytanie - po co to komu i dlaczego?

Rosja stworzyła własny internet

Prace nad projektem Runet trwają już kilka miesięcy. Kiedy twórcy stwierdzili, że inicjatywa będzie potrafiła przetrwać, Ministerstwo Łączności zażądało testów - te przebiegły 23 grudnia, a ich głównym założeniem było, jak wspominaliśmy, sprawdzenie stabilności sieci, reakcje operatorów komórkowych na korzystanie z innej platformy, a także podłączenie jak największej ilości przedmiotów elektronicznych do Runetu. Jak podaje szef ministerstwa Aleksiej Sokołow, testy wypadły pomyślnie, a sieć może utrzymać swoją integralność.

Wciąż pozostaje jednak to samo pytanie - po co Rosji osobny internet? Cóż, nasi sąsiedzi nie są tak wolni, jak my, czy reszta Europy, więc wprowadzenie internetu zarządzanego odgórnie przez państwo ma działać na korzyść aparatu propagandowego Władimira Putina i rządzącej partii. Dodajmy do tego zmianę prawa internetowego w Rosji, które teraz pozwala na automatyczne blokowanie informacji z zewnątrz i z kraju, gdy pojawiają się "treści zagrażające krajowi". Po co więc bawić się w cenzurę "po fakcie", gdy można stworzyć program, który będzie stosował cenzurę prewencyjną? Tym właśnie ma być Runet.

Biorąc pod uwagę zaawansowane prace nad projektem, a także niechęć rządu do zwracania uwagi na protesty ze strony mieszkańców, Runet prawdopodobnie w końcu wystartuje, a Rosjanie będą mogli korzystać ze swojego własnego internetu już całkiem niedługo.