Sexting i nagie zdjęcia. Ministerstwo Cyfryzacji edukuje

Z badania przeprowadzonego przez NASK wynika, że 42% polskich nastolatków w wieku 15-18 lat otrzymało wiadomości z intymnymi zdjęciami lub filmami. 13% wysłało swoje nagie fotografie znajomym.

Niepełnoletni maj także dostęp do materiałów pornograficznych, co może wpływać na ich podejście do seksu i życia intymnego i zachęcać do sextingu. Z tego powodu Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad blokadą porno w polskim internecie.

Ministerstwo Cyfryzacji chce uświadomić rodziców, że dzieci trzeba nauczyć korzystania z internetu i ostrzec przed niebezpieczeństwami, jakie kryje sieć. W przekonaniu do tego ma pomóc film, który powstał we współpracy z youtuberem Reżyserem Życia.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, dodaje że internet stał się nieodłączną częścią naszego życia i trzeba przekazywać dzieciom, jak należy się w nim zachowywać.

" Dostęp do internetu i posiadanie konta w mediach społecznościowych to dziś norma. Zdecydowana większość młodych ludzi ma tam swój profil. Media społecznościowe są jak wielki supermarket: jeśli nie zadbamy o bezpieczeństwo, każdy może wyjąć z nich, co tylko chce: nasze opisy, zdjęcia, dane. Dlatego tak ważne jest to, co tam publikujemy. "

„Nie zagub dziecka w sieci”. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed sextingiem

Szef Ministerstwa Cyfryzacji dodał, że poważna rozmowa z dziećmi może uchronić je przed popełnieniem błędu, którego skutki będą im towarzyszyć przez wiele lat.

" Obojętnie, czy mówimy o sextingu, cyberprzemocy, hejcie – nie ma lepszej metody niż rozmowa. Powinniśmy od najmłodszych lat uczulać dzieci na to, jakie materiały mogą zamieszczać online, a jakich w żadnych wypadku nie powinny upubliczniać. Internet nie zapomina. To co wrzucamy dziś, nawet po skasowaniu, może być tam dostępne przez kilkanaście lat. Dzieci są bardzo świadome i nigdy nie są za małe, żeby z nimi na ten temat rozmawiać. "

Ostrożność w dzieleniu się intymnością w sieci jest wskazana, gdyż nigdy nie wiadomo, jaką osobą okaże się być adresat otrzymujący nagie zdjęcie lub film.

Poradnik „Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania w online” jest czwartym z kolei. Wcześnie powstały: „Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie”, „FOMO i nadużywanie nowych technologii” oraz „Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję!”. Można się z nimi zapoznać na stronie www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci.

