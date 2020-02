Uber zawiesił 240 kont użytkowników podejrzewanych o kontakt z koronawirusem

Koronawirus 2019-nCov postrzegany jest na świecie jako poważne zagrożenie. W sieci można znaleźć dużo informacji na temat choroby, z których spora część to niestety fake newsy.

Do walki z dezinformacją przystąpił między innymi malezyjski rząd. Dokonano już pierwszych aresztowań za publikowanie fake newsów, za co grozi nawet rok więzienia, a tamtejsze Ministerstwo Zdrowia wydło oficjalne oświadczenie w sprawie łączenia infekcji koronawirusem z apokalipsą zombie.

W Meksyku Uber stwierdził, że bezpieczeństwa nigdy za wiele. Gdy korporacja dowiedziała się, że z usług dwóch kierowców korzystała osoba podejrzewana o zarażanie koronawirusem, zawiesił konta 240 użytkowników i zalecił im zgłoszenie się do lekarza.

Uber zawiesił konta osobom mogącym mieć kontakt z koronawirusem 2019-nCov

Informacje o podejrzeniu infekcji u jednego z pasażerów Ubera pochodzi bezpośrednio od meksykańskich władz. Przewoźnik zareagował błyskawicznie, sprawdzając którzy kierowcy mieli z nim kontakt i zawieszając ich konta.

Uber na tym nie skończył: zawiesił także wszystkich 240 pasażerów, którzy podróżowali z dwójką zbanowanych i zalecił im kontakt z lekarzem.

" Dla bezpieczeństwa waszego i wszystkich innych, wasze konta nie będą mogły służyć do zamawiania przejazdów. "

Z danych WHO z 2 lutego 2020 wynika, że na całym świecie odnotowano 14,5 tys. infekcji koronawirusem 2019-nCov. Choroba dotarła do 23 krajów i doprowadziła do śmierci 304 osób.

