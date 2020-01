Volvo chce zasadzić w Polsce las. Trwa internetowe głosowanie, gdzie ma to zrobić

„Wypożyczalnia choinek Volvo” oferowała w 2019 roku 1 200 żywych świerków pospolitych, które można było zabrać na święta do domu, a potem zwrócić producentowi samochodów, który zobowiązał się do zasadzenia ich w przytulnym i bezpiecznym zagajniku.

Przedsiębiorstwo zadeklarowało ponadto, że zamierza dorzucić do każdej wypożyczonej choinki 10 mieszanych drzew (zarówno iglastych, jak i liściastych). Oprócz świerków, które będą rosnąc w oczekiwaniu na następne święta, powstanie las składający się z 12 000 drzew.

Po świętach w 2018 roku świerki oraz 7 000 drzew zostały posadzone przez Volvo w lesie prywatnym na terenie Nadleśnictwa Cewice na Kaszubach. Producent po konsultacjach z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych zaproponował trzy lokalizacje dla tegorocznego lasu. Można na nie głosować w internecie.

Akcja „Wypożyczalnia choinek Volvo" ma przekonać Polaków do bardziej ekologicznego spędzania świąt, bez wycinania żywego drzewka albo kupowania sztucznego, którego wytworzenie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.

Volvo proponuje internautom trzy lokalizacje do wyboru.

Ofiarą wichury padł tu stary, prywatny las, który do 2017 roku zajmował obszar o wielkości 3 ha. Teren znajduje się we wsi Czarnowo w powiecie chojnickim i podlega nadzorowi Nadleśnictwa Przymuszewo. Niedaleko znajdują się miejscowości Rytel i Swornegacie – to malownicza część Kaszub, do której ściągają m.in. kajakarze i rowerzyści. Możemy wspólnie posadzić tam nowe pokolenie drzew i sprawić, by las odzyskał swoją dawną strukturę. "