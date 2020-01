Alior Bank ostrzega przed Windows 7. Można przez to stracić pieniądze

Wsparcie techniczne dla Windows 7 zakończyło się 14 stycznia 2020 roku. Od tej daty na łatki bezpieczeństwa mogą liczyć tylko przedsiębiorstwa biorące udział w specjalnym, płatnym programie. Użytkownicy indywidualni zostali zostawieni samym sobie.

To ogromna szansa dla przestępców. Windows 7 jest 10 lat po premierze dalej bardzo popularny i korzysta z niego znaczny odsetek osób pracujących z „okienkami”. Popularność Windows 10 zaczęła dopiero ostatnio zbliżać się do poziomu „siódemki”.

Setki milionów komputerów na świecie mogą wkrótce stanąć otworem przed przestępcami korzystającymi z nowych luk w zabezpieczeniach. Przed konsekwencjami korzystania z usług bankowości elektronicznej na maszynach z Windows 7 przestrzega Alior Bank.

W oficjalnym komunikacie Alior Banku można wyczytać, że apel o unikanie „siódemki” wziął się z „troski”

"

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz środków finansowych, prosimy, aby nie korzystali Państwo z komputerów z systemem Windows 7 (i starszych) do obsługi systemów bankowości elektronicznej. Jeśli w przyszłości zostaną wykryte błędy bezpieczeństwa w Windows 7, nie będą one poprawione przez Microsoft. Komputery z tym systemem staną się łatwiejszym celem ataków cyberprzestępców. Może to prowadzić nawet do kradzieży środków finansowych. "