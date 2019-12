Władimir Putin używa ciągle Windows XP

Windows XP cieszy się ogromnym sentymentem wśród użytkowników. Gdyby tylko było to możliwe, spora część właścicieli komputerów nie instalowałaby wcale nowszych rozwiązań.

Migracja do następnych wersji Windows wymuszana jest przez dwa czynniki: kończenie wsparcia technicznego przez Microsoft oraz brak bibliotek i innych rozwiązań niezbędnych do działania współczesnego oprogramowania.

Jak się okazało, może to działać także na korzyść starego systemu operacyjnego. Władimir Putin używa Windows XP dlatego właśnie, że jest to system przestarzały. Brak wsparcia technicznego i ochrony przed nowo odkrywanymi niebezpieczeństwami nie są przeszkodą.

Windows XP na komputerach Władimira Putina. Dlaczego nie używa Windows 10?

Windows XP to ostatni system Microsoftu, który przez rosyjskie służby został certyfikowany do używania na komputerach mających dostęp do tajnych i poufnych informacji. Późniejszym wydaniom Windows Rosjanie nie ufają.

Windows 10, najnowsze dzieło Microsoftu, znane jest z przesyłania na serwery danych telemetrycznych, dokumentujących zachowywanie się użytkownika oraz uruchomionych programach. Korporacja tłumaczy co prawda, że informacje zbierane są anonimowo, przesyłania danych na amerykańskie serwer nie da się jedne wyłączyć.

Władimir Putin skazany jest więc na używanie systemu, na którym nie można uruchomić większości współczesnych programów. Dla służb chroniących tajemnic państwowe to mała cena za zapewnienie bezpieczeństwa tajemnicom wagi państwowej.

