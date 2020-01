7-latek połknął AirPodsy. Boi się, że ktoś się podłączy i uruchomi je w układzie trawiennym

Apple AirPods to wychwalane pod niebiosa przez fanów marki bezprzewodowe słuchawki. Ich wygląd i kształt początkowo wywoływał ogólną wesołość wśród internautów, którzy nie czują zbyt dużej sympatii do producenta.

Z biegiem czasu słuchawki się opatrzyły i tak jak wcięcie w kranie znane z iPhone’a X, zainspirowały konkurentów do pokazania własnych wersji produktu. Małe, bezprzewodowe gadżety okazały się mieć cechę, której inżynierowie się nie spodziewali: dają się zadziwiająco łatwo połknąć. Przekonał się o tym mężczyzna, który AirPodsy skonsumował podczas snu.

Udało się je odzyskać po zastosowaniu lewatywy oraz zawieszeniu uczucia obrzydzenia związanego z wkładaniem do uszu przedmiotów, który był w innym naturalnym otworze ludzkiego ciała.

Podobne rozterki przeżywa teraz 7-latek, który przez przypadek połknął AirPodsy sprezentowane mu na święta.

Połknął przez przypadek AirPodsy, lekarze radzą czekać na naturalne załatwienie problemu

7-latek trafił do szpitala po odkryciu, że podczas niefortunnej zabawy połknął bezprzewodową słuchawkę Apple. Prześwietlenie wykazało, że gadżet nie spowodował szkód w przewodzie pokarmowym i wygląda na to, że uda mu się bezpiecznie zwiedzić go w całej rozciągłości.

Lekarze stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie poczekanie, aż słuchawki zostaną w naturalny sposób wydalone. 7-latek, który musi teraz przez kilka dni czekać na pozbycie się AirPodsów z organizmu, zaczął obawiać się znajdujących się w pobliżu osób ze smartfonami.

Dziecko boi się, że komuś uda się podłączyć do znajdującej się w jego ciele słuchawki i puścić na niej muzykę.

Zobacz także: Słuchawki AirPods wybuchły podczas słuchania muzyki