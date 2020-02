Czy 5G jest szkodliwe? Elon Musk rozwiał wątpliwości

Elon Musk pokazuje, że dzięki nauce i technologii można dokonać niemal wszystkiego. Do cudu w postaci bezpiecznego lądowania rakiety wracającej z przestrzeni kosmicznej zdążyliśmy się już przyzwyczaić i traktujemy je jako rutynowe misje, mimo że jeszcze kilka lat temu eksperci byli zdania, że jest to niemożliwe do osiągnięcia.

Tesla udowodniła, że samochód elektryczny może być lepszy od swojego spalinowego odpowiednika i przyczyniła się do przyspieszenia migracji świata do bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych. Praktycznie wszyscy liczący się producenci samochodów pokazali lub zamierzają pokazać własne elektryczne auta.

Elon Musk znany jest z tego, że nie tylko stawia swoim pracownikom cele do osiągnięcia, lecz także dzięki swojej wiedzy z zakresu fizyki aktywnie pomaga w ich rozwiązywaniu. Nic więc dziwnego, że miliarder otrzymał pytanie dotyczące wątpliwości co do bezpieczeństwa sieci komórkowych 5G. Miliarder odpowiedział krótko, ale treściwie.

Elon Musk wypowiedział się o rzekomej szkodliwości sieci 5G

Osoby, które obawiają się wpływu sieci 5G na zdrowie często wskazują, że nadajniki telefonii komórkowej nowej generacji maj korzystać z częstotliwości 3,5-3,7 GHz, a więc promieniowania mikrofalowego. Z ich rozumowania wynika, że po włączeniu nadajników wszyscy znajdziemy się w warunkach panujących w kuchence mikrofalowej.

Z tego powodu na całym świecie urządzane są protesty, dochodziło do nich także w Polsce.

Elon Musk otrzymał pytanie, czy przez 5G nie będziemy narażać swojego zdrowia wskutek kontaktu z wyższymi niż stosowane obecnie częstotliwościami sieci komórkowych. Miliarder odpowiedział krótko, ale treściwie:

Musk rozwiał wątpliwości fanów stwierdzając, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia. Sieci 5G są za to nieco zbyt zachłanne przy zapewnianiu sobie pasm do działania.

