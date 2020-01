Oszuści okradają WOŚP. Nie dajcie się nabrać, ostrzeżcie znajomych!

Z roku na rok Polacy coraz hojniej wspierają WOŚP. Orkiestra w całej swojej historii zebrała już ponad miliard złotych.

Wszystko wskazuje na to, że Finał WOŚP w 2020 roku również będzie udany. Wsparcia Orkiestrze udzieliła już między innymi Olga Tokarczuk, która przekazała na aukcję replikę medalu noblowskiego.

Akcja, która jednoczy Polaków, jest niestety także okazją dla oszustów. CERT Orange, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, ostrzegają przed kampania SMS-ową zachęcającą do wpłacania na Orkiestrę na fałszywe konta.

WOŚP atakowany przez oszustów. Fałszywe konta w zbiórce SMS-owej

Oszuści starają się wykorzystać dobre serca Polaków do kradzieży pieniędzy. Zaczęli wysyłać SMS-y o następującej treści:

Oszuści namawiają do wpłaty na WOŚP, w rzeczywistości podsuwając własne konta do przelewów i licząc na to, że w porywie serca nie będzie się sprawdzać, czy informacje o szlachetnej akcji są prawdziwe. Orkiestra cieszy się ogromnym zaufaniem, na którą Jurek Owsiak zapracował przez lata.

Specjaliści radzą, jak nie dać się nabrać oszustom podczas 28. Finału WOŚP.

" Uważajcie zatem, bo im bliżej finał, tym więcej tego typu SMS-ów może do Was trafiać. Pamiętajcie, by niezależnie od inicjatywy, która chce Was przekonać do wpłat, z założenia nie ufać linkom z maili - najlepiej po prostu samemu wpisać w przeglądarce znany adres, lub wyszukać go w Google, gdzie strony złośliwe/świeżo założone nie będą dobrze wypozycjonowane. "

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020. Zebrane fundusze zostaną zużyte na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

