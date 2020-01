Play uruchomił pierwszą sieć 5G w Polsce. Na razie nie można z niej korzystać

Play zastosował w tym przypadku małą sztuczkę techniczną: sieć 5G została uruchomiona równolegle na tych samych częstotliwościach, na których działa obecnie transmisja LTE.

Operator sukcesywnie wyposażał swoje nadajniki w urządzenia pozwalające na współdzielenie częstotliwości. Play chwalił się tym nawet w działaniach marketingowych, określając swoją sieć jako 5G Ready, co wzbudziło protesty pozostałych telekomów.

Strategia Playa przyniosła skutki. 7 stycznia 2020, wraz z podpisaniem memorandum, oficjalnie uruchomiono w Gdyni sieć 5G.

" Jean Marc Harion, prezes Play, największej sieci komórkowej w Polsce oraz Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia podpisali dziś memorandum w obecności Minister Wandy Buk, reprezentującej Ministerstwo Cyfryzacji, dotyczące uzyskania dostępu, rozwoju i wdrożenia rozwiązań nowoczesnej technologii 5G. Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. "

Przedstawiciele Play na konferencji poświęconej uruchomieniu sieci 5G unikali słowa „komercyjna”. Mimo, że rozwiązanie jest w 100% sprawne i może obsługiwać użytkowników, operator nie uzyskał jeszcze od UKE pozwolenia na jej użytkowanie.

W rezultacie wdrożenie jest uruchomione, ale nie używane. Zmieni się to lekko w najbliższym czasie, gdyż Play w porozumieniu z miastem Gdynia udostępni mieszkańcom kilkanaście modemów pozwalających na domowy dostęp do internetu. Wybrani szczęśliwcy mogą liczyć na prędkość transferu dochodzącą do 300 Mbps.

Na rynku nie ma jeszcze smartfonów, które umożliwiałyby korzystanie z sieci 5G w Trójmieście. To efekt nietypowego podejścia do jej uruchomienia: Huawei Mate X 5G ma modem zgodny z częstotliwościami 3,7 GHz (C-band), podczas gdy 5G Playa działa na 2,1 GHz.

" Uruchomienie sieci 5G w aglomeracji trójmiejskiej dla lokalnej społeczności jest możliwe dzięki istniejącej sieci Play 5G Ready, która została zaktualizowana o odpowiednie oprogramowanie, wdrażające dynamiczne współdzielenie częstotliwości i wykorzystanie funkcjonalności synchronizacji czasu. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w skali światowej, pozwalające na tak szerokie zastosowanie technologii najnowszej generacji, jeszcze przed dystrybucją tzw. częstotliwości C-band. "

Miasto i operator zamierzają wykorzystywać sieć jeszcze przed udostępnieniem jej wszystkim klientom.

" W ramach współpracy z Miastem Gdynia Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym wieku, które mają na celu edukować, a także realnie wpływać na ich codzienne doświadczenia jako użytkowników sieci. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych z wykorzystaniem Play TV BOX i routerów 5G oraz w warsztatach na temat tej technologii i kompetencji cyfrowych, studenci są zaproszeni do zbadania potencjału tej technologii na prawdziwym sprzęcie 5G, a indywidualni użytkownicy będą mogli doświadczyć w rzeczywistych warunkach możliwości oferowanych przez istniejącą już sieć najnowszej generacji. Dodatkowo działania wspierać będzie Fundacja Legalna Kultura, ekspert w zakresie programów edukacyjnych dotyczących kompetencji cyfrowych, promujący legalne źródła cyfrowych treści kulturowych. "

Play nie potrafił powiedzieć, kiedy uruchomiona sieć 5G zostanie udostępniona komercyjnie. Najprawdopodobniej stanie się to w pierwszym kwartale. Oczekiwanie może się opłacić, gdyż na targach MWC w Barcelonie zostaną pokazane telefony mogące współpracować z wdrożonymi przez operatora rozwiązaniami.

Sieć 5G Ready obejmuje swoim zasięgiem 48% populacji Polski. Uruchomienie na nich, tak jak w Gdyni, sieci 5G to kwestia aktualizacji oprogramowania i może zostać przeprowadzone praktycznie błyskawicznie. Szybko może się więc okazać, że Play zaoferuje sieć 5G połowie Polaków.

Nawet gdy będzie się posiadać odpowiedni sprzęt, Play będzie musiał aktywować dostęp do 5G na karcie SIM zainteresowanego użytkownika. Będzie się to wiązało z ponoszeniem dodatkowych opłat, których wysokości jeszcze nie ujawniono.

Prawdziwą rewolucję przyniesie udostępnienie częstotliwości 3,7 GHz. To w niej osiągać się będzie zawrotne z dzisiejszego punktu widzenia prędkości transferu, dochodzące do 1 Gbps.

