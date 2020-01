Tajemnicze nadajniki na Wilanowie. Mieszkańcy boją się „śmiertelnego 5G”

5G to technologia, która odmieni nasze życie. Znaczna wyższa przepustowość sieci i możliwość obsługi większej liczby urządzeń sprawi, że do internetu będzie podłączone praktycznie wszystko. Nowa generacja telefonii komórkowej budzi jednak u ludzi ogromne obawy.

W Polsce dochodziło już nawet do marszów przeciwko wdrażaniu nowej technologii. Obawa przed 5G żywa jest też w warszawskim Wilanowie, którego mieszkańcy chętnie perorują o wyższości i ekskluzywności bloków, w których mieszkają.

W dyskusji o nowych nadajnikach nie koncentruje się jednak na temacie zaniżania wartości nieruchomości przez postawienie masztu w okolicy. Mieszkańcy boją się o życie.

UM Wilanów wydał nawet specjalny komunikat w tej sprawie, tłumaczący dokładnie czym są nadajniki i jak w rzeczywistości wpłyną na korzystanie z telefonii komórkowej na terenie dzielnicy.

Instalacje zostały wykonane przez Emitela, spółkę telekomunikacyjną, która dokładnie wyjaśniła swoje plany i zamiary:

Mieszkańcy Miasteczka Wilanów mogli zaobserwować montaż 2 słupów ulicznych o wysokości 8 metrów każdy. To nowoczesne instalacje na potrzeby telefonii komórkowej, które poza swoimi dedykowanymi funkcjonalnościami są także ozdobą miejsca, w którym stoją. Znalazły się one na skrzyżowaniu Oś Królewska/ Sarmacka oraz na skrzyżowaniu Klimczaka/ Sarmacka. W planach Emitel ma realizację kolejnych lokalizacji z podobnymi antenami. "

Przy okazji podano informację, że nadajniki nie są nawet jeszcze używane. Nie należą do żadnej sieci komórkowej, a operatorzy dopiero zaczynają przeprowadzać ich testy. Na wdrożenie trzeba więc będzie jeszcze trochę poczekać.

Do testów przystąpił już pierwszy operator komórkowy a w najbliższym czasie swoje testy będą prowadzić kolejni. Każdy z punktów dostępowych realizuje funkcje nadawania i odbioru sygnału radiowego sieci telefonii komórkowych w pasmach 800 MHz, 900 MHz i opcjonalne 1800 MHz w technologiach 3G oraz 4G. Zapewnia to obsługę połączeń głosowych oraz szerokopasmowego internetu mobilnego. Instalacje antenowe zostały podłączone do sieci operatorów komórkowych za pomocą łącza światłowodowego. Moce nadajników są kilkudziesięciokrotnie mniejsze, niż typowe rozwiązania wieżowe lub dachowe. Podobne rozwiązania są już widoczne na osiedlach i ulicach miast Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. "