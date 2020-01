W Polsce powstało przejście dla smartfonów. Kosztowało 3 mln zł

Większość użytkowników poza smartfonem świata nie widzi. Nasze życia coraz intensywniej przenoszą się do cyberprzestrzeni, tocząc się w mediach społecznościowych i na komunikatorach.

Zapatrzeni w ekran zapominają często, że żyją w prawdziwym świecie. Stwarza to zagrażające życiu sytuacje. Chcąc ratować życie, policja opublikowała jedno z nagrań z niebezpiecznego zajścia dla przestrogi.

Miasta coraz częściej starają się brać pod uwagę nowe zwyczaje mieszkańców i tworzyć sygnalizacje świetlne, które będą widoczne także dla osób wpatrzonych w smartfony. Zainstalowaniem systemu wartego 3 mln zł pochwalił się właśnie warszawski ZDM.

Przejście dla osób ze smartfonami na Ursynowie. Sygnalizacja ze specjalnym projektorem

Zarząd Dróg Miejskich chwali się, że to pierwsze w Polsce i drugie w Europie takie rozwiązanie. Zmodyfikowane przejście, które będzie w najbliższym czasie przechodzić testy bezpieczeństwa, usytuowane jest na warszawskim Ursynowie, w okolicach parkingu P&R Stokłosy.

" To pilotażowy program, pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Ma ono poprawić bezpieczeństwo pieszych, nie tylko tych, którzy idą zapatrzeni w telefon, ale też osób zamyślonych czy roztargnionych. Przez najbliższych kilka miesięcy będziemy obserwować, jakie przyniesie to rezultaty i wówczas podejmiemy decyzję o montażu takich projektorów na innych przejściach. "

Do wyglądających na standardowe sygnalizatory dodano specjalny projektor, który wyświetla czerwoną łunę pod nogami osób zbliżających się do przejścia. ZDM ma nadzieję, że zwiększy to bezpieczeństwo osób chcących przejść na drugą stronę alei KEN.

Drogowcy przy okazji pochwalili się także zainstalowaniem ciekawych rozwiązań na innych przejściach dla pieszych na KEN, na których ustawiono ostatnio sygnalizację świetlną. Wyposażono je w czujniki prędkości i zaprogramowano tak, żeby zmieniać światło na czerwone dla ruchu samochodowego, gdy wykryją kierowcę przekraczającego prędkość.

