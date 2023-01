Antonio Banderas z ciekawą wypowiedzią: "zawał serca to najlepsze, co mnie w życiu spotkało"

Antonio Banderas wystąpił niedawno w kolejnym spin-offie serii "Shrek" - filmie animowanym "Kot w butach: Ostatnie życzenie". Od jakiegoś czasu udziela w mediach wielu wywiadów i w jednym z nich nawiązał do zawału, który przeszedł kilka lat temu. Uważa, że ta sytuacja pozytywnie wpłynęła na jego życie.

W rozmowie z dziennikarzami z Radio Times aktor odniósł się do zawału serca, który przeszedł w 2017 roku:

To była chyba jedna z najlepszych rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu. To było, jakbym założył okulary i zobaczył, co jest ważne. Od czasu zawału serca szukam tylko przyjemności z grania. Otóż to. Nie obchodzi mnie nic innego. Dla mnie życie zaczyna się, gdy ktoś mówi: "Akcja!" lub gdy podniesie się kurtyna.