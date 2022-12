James Cameron oszalał. 73-letnia Sigourney Weaver zagra w "Avatarze 2"... 14-letnią dziewczynę

Chociaż oczywiście Sigourney Weaver wygląda ostatnimi czasy świetnie, to jednak z 14-latką nikt jej nie pomyli. Innego zdania jest James Cameron, który postanowił odmłodzić gwiazdę w nadchodzącym "Avatarze: Istocie wody".

Avatar 2 - Sigourney Weaver zagra 14-latkę

Sigourney Weaver jest ikoną kina, a jej najbardziej znana postać, czyli Ripley z "Obcego", stała się archetypem dla kobiecych bohaterek gatunku akcji i horroru. W 2009 roku światło dzienne ujrzał "Avatar", w którym legenda zagrała doktor Grace Augustin. Chociaż jej postać finalnie zmarła w wyniku wydarzeń z przebojowej produkcji, to jak mawia Luke Skywalker: "nikt nie odchodzi na dobre".

I chociaż Grace została pochowana, to James Cameron tak bardzo lubi współpracować z Weaver, że postanowił ją zatrudnić ponownie - tym razem do roli 14-letniej Na'vi o imieniu Kiri. Jak aktorka opowiedziała w rozmowie z Female First:

To wspaniały wiek. Dzieci są bardzo pomysłowe, wrażliwe, łatwo je zranić, łatwo je wzruszyć i widzą rzeczy bardzo wyraźnie. Inaczej od nas. Starałam się przekazać tą samoświadomą, nieco niezręczną energię postaci.

W rozmowie z portalem You wyznała natomiast, że nie trzeba było jej zbyt długo przekonywać do tego projektu:

Pomyślałam: "Jim jest cwany. Jeśli myśli, że mogę to zrobić, dajmy temu szansę". Myślę, że John Wayne nie został poproszony o zagranie 14-latka, gdy miał 70 lat. To coś zupełnie nowego.

Zwiastuny sugerują, że młodsza generacja Na'vi będzie odgrywała bardzo ważną rolę w "Istocie wody". W obsadzie powrócą oczywiście Zoe Saldana i Sam Worthington, którzy grali główne role w pierwowzorze, a także Stephen Lang - jego postać również zginęła pod koniec "Avatara", więc nie wiemy, w jaki sposób aktor powróci. Zagra 15-latka?

Więcej dowiemy się 16 grudnia 2022 roku, kiedy to "Avatar: Istota wody" trafi do kin.