"Avatar 2" jest już na liście 10 najlepiej zarabiających filmów w historii i doczeka się 3 kolejnych odsłon

"Nigdy nie obstawiaj przeciwko Jamesowi Cameronowi" - to amerykańskie branżowe porzekadło ponownie stało się prawdą, co potwierdzają wyniki finansowe "Avatara: Istoty wody".

Avatar 2 jest już 7. najlepiej zarabiającym filmem w historii

Kolejny dzień, kolejny dolar - czy też miliony dolarów, jak w przypadku "Avatara: Istoty wody". Nowy film Jamesa Camerona oficjalnie "wygrał" kolejny weekend w kasach biletowych i tym samym stał się najlepiej zarabiającym filmem 2022 roku, przebijając "Top Guna: Maverick".

To nie jedyne wyróżnienie dla podwodnych przygód rodziny Sullych - wynik "Avatara 2" jest już tak dobry, że film jest już na 7. miejscu najlepiej zarabiających produkcji w historii, przeganiając "Jurassic World" i "Króla Lwa" ze swoim wynikiem 1,708 miliarda dolarów.

Najważniejsze jest z perspektywy widzów to, że James Cameron oficjalnie potwierdził, że zrobi nie tylko 3. część "Avatara", ale również aż 2 kolejne:

Teraz się już z tego nie wymigam, muszę zrobić te kolejne kontynuacje.

Jeśli chodzi o Polskę, to według sfp.org.pl w premierowy weekend na film "Avatar: Istota wody" w Polsce wybrało się 506 970 osób. Jest to najlepsze otwarcie w 2022 roku, bijąc wyniki "Batmana", wszystkich Marveli i hitowych "Listów do M. 5". Dla porównania Avatar w 2009 roku przyciągnął do kin 315 143 widzów w swój pierwszy weekend.

"Avatar 2" przez jeszcze najbliższe kilka tygodni nie będzie miał niemalże żadnej konkurencji (oprócz "Kota w butach 2", czy horroru "M3GAN"), więc wynik wciąż będzie szedł do góry.

Film z Zoe Saldaną, Samem Worthingtonem, Sigourney Weaver i Stephenem Langiem w rolach głównych jest już oczywiście dostępny do oglądania w kinach.