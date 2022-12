"Avatar: Istota wody" będzie rozczarowaniem finansowym? Film zarabia mniej, niż oczekiwano

"Avatar: Istota wody" zdominował kina na całym świecie, zarabiając naprawdę dużo pieniędzy, ale... to wciąż znacznie mniej, niż przypuszczano.

Avatar: Istota wody - film rozczaruje finansowo?

Zakończył się pierwszy weekend od premiery filmu "Avatar: Istota wody", więc poznaliśmy wyniki finansowe otwarcia kontynuacji najlepiej zarabiającego filmu w historii. Te na pierwszy rzut oka robią spore wrażenie, ale po dłuższym zastanowieniu nie rysuje bardzo świetlanej przyszłości dla całej serii.

Na domowym amerykańskim rynku film "Avatar: Istota wody" zarobił 134 miliony dolarów. Do tego dodajmy 300 milionów z pozostałych rynków i łącznie daje nam to sumę 434 milionów w zaledwie 3 dni od premiery. Tak jak wspomnieliśmy - same cyferki bez całego kontekstu robią wrażenie.

Dla porównania - najlepiej zarabiający w 2022 roku "Top Gun: Maverick" w pierwsze trzy dni zgarnął 124 miliony dolarów w USA, a oba hity MCU "Doktor Strange 2" i "Thor 4" zarobiły po 180 milionów w pierwszy weekend, więc nagle wynik "Avatara 2" zaczyna nieco bladnąć.

Z drugiej strony, twórcy "Istoty wody" mogą nieco odetchnąć, bo oryginalny "Avatar" w swój weekend otwarcia w "domu" zarobił 77 milionów, dodając 241 milionów dolarów z zagranicy, a wiemy natomiast jak skończył. Dlatego nie możemy jeszcze nazwać "Avatara 2" rozczarowaniem - dla filmu kluczowy będzie następny weekend.

Znacząca strata zainteresowania widzów będzie dla "Istoty wody" prawdziwą klęską i może mieć mocny wpływ na przyszłość serii, która może mieć 3 odsłony, a może mieć też 5 części - wszystko zależy jednak od wyników finansowych "Avatara 2".

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona, wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau, występują m.in. Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang i Kate Winslet. Produkcja jest już dostępna w kinach.