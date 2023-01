"Avatar: Istota wody" nie będzie jednak rozczarowaniem finansowym. Świetne wyniki w okresie świątecznym

Avatar: Istota wody - film jednak nie będzie rozczarowaniem finansowym

Nowy film Jamesa Camerona "Avatar: Istota wody" rozpoczął Nowy Rok z prawdziwym przytupem - ściągał 186,7 milionów dolarów w ciągu minionego weekendu na rynku międzynarodowym, dobijając zatem do sumy 1,379 miliardów dolarów od czasu premiery.

Tym samym, "Istota wody" zarobiła poza USA już ponad 957 milionów dolarów i przebije barierę miliarda jeszcze w tym tygodniu - jeśli tak się stanie, będzie to zaledwie drugi film, który dokona tego w trakcie "ery pandemicznej" (wcześniej zrobił to "Spider-Man: Bez drogi do domu"). Tutaj wynik zdecydowanie podbił rynek chiński, na którym "Avatar 2" był najlepiej zarabiającą amerykańską produkcji 2022 roku.

Patrząc na ten wynik z szerszej perspektywy, to "Avatar: Istota wody" jest obecnie piętnastym najlepiej zarabiającym filmem w historii, przebijając wynik drugiej części "Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci".

Jeśli chodzi o Polskę, to według sfp.org.pl w premierowy weekend na film "Avatar: Istota wody" w Polsce wybrało się 506 970 osób. Jest to najlepsze otwarcie w 2022 roku, bijąc wyniki "Batmana", wszystkich Marveli i hitowych "Listów do M. 5". Dla porównania Avatar w 2009 roku przyciągnął do kin 315 143 widzów w swój pierwszy weekend.

W drugim tygodniu wynik był już znacznie gorszy, ale to zrozumiałe - w końcu były Święta. Produkcję obejrzało 121 116 osób.

Warto też zaznaczyć, że "Avatar 2" przez najbliższe kilka tygodni nie będzie miał niemalże żadnej konkurencji, więc wynik wciąż będzie szedł do góry.

Film z Zoe Saldaną, Samem Worthingtonem, Sigourney Weaver i Stephenem Langiem w rolach głównych jest już oczywiście dostępny do oglądania w kinach.