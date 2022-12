Obsada "Balleriny" robi wrażenie. Spin-off "Johna Wicka" przedstawi nam historię Any de Armas w roli płatnej zabójczyni, a towarzyszyć jej będą m.in. Keanu Reeves i Norman Reedus z "The Walking Dead" i gry Death Stranding.

Norman Reedus dołączył do obsady Balleriny z Aną de Armas w roli głównej

Jak podaje Deadline, obsada nadchodzącego filmu akcji "Ballerina" z Aną de Armas właśnie się znacząco powiększyła. Do wspomnianej gwiazdorki dołączył właśnie Norman Reedus, gwiazdor "The Walking Dead" oraz odtwórca głównego bohatera w grze Death Stranding.

Przypominamy, że do tej pory dowiedzieliśmy się, iż w nawiązującej do "Johna Wicka" produkcji pojawią się m.in. Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick oraz nominowana do Oscara Catalina Sandino Moreno. Natomiast gwiazdor oryginalnej serii Keanu Reeves ma się pojawić w filmie gościnnie jako oczywiście John Wick.

W rozmowie z Deadline wieść o Normanie Reedusie potwierdziła producentka Erica Lee:

Jesteśmy ogromnymi fanami Normana, więc jesteśmy pewni, że fani będą tak samo podekscytowani jego dołączeniem do serii, co my. Jest genialnym elementem naszej układanki związanej z "Balleriną".

Sama produkcja "Ballerina" ma opowiedzieć o młodej zabójczyni. Ta postanawia zemścić się na ludziach, którzy zamordowali jej całą rodzinę. Co ciekawe, postać zadebiutowała już w serii - w "Johnie Wicku 3" widzieliśmy bowiem balerinę, która trenowała do swojego przyszłego zawodu. To właśnie "dorosłą" wersję tej postaci ma zagrać Ana De Armas.

Reżyserem nadchodzącego spin-offu będzie Len Wiseman (seria "Underworld), natomiast scenariusz popełnił Shay Hatten, który współpracował z Zackiem Snyderem przy "Armii umarłych", a także napisał "Johna Wicka 3".

Reeves powróci w roli tytułowej w filmie "John Wick 4", który ma zadebiutować 24 marca 2023 roku. Data premiery "Balleriny" jest natomiast na razie nieznana.