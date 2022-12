"Black Adam" już za moment pojawi się na HBO Max. Kiedy obejrzymy hit z Dwayne'em Johnsonem?

Black Adam już w połowie grudnia na HBO Max

W starożytnym Kahndaqu niewolnik Teth Adam otrzymał nieograniczoną moc bogów. Wykorzystał ją jednak do zemsty, za co został uwięziony. Teraz, 5000 lat później, odzyskuje wolność i ponownie wymierza światu mroczną sprawiedliwość. Po odmowie poddania się Teth Adam musi się zmierzyć ze współczesnymi herosami, znanymi jako Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Tworzą je Hawkman, Doktor Fate, Atom Smasher i Cyclone. Ich celem jest ponowne uwięzienie Adama na wieki.

Po drodze natrafiają jednak na zewnętrzne siły, które zagrażają współczesnemu krajowi. Black Adam nawiązuje niestabilny sojusz z ugrupowaniem superbohaterów, ale pod jednym warunkiem - będzie robił rzeczy po swojemu. Czyli krwawo i brutalnie, co nie podoba się reszcie Stowarzyszenia. Poniżej zobaczycie zwiastun produkcji:

Oprócz Dwayne'a Johnsona w filmie występują Aldis Hodge (Miasto na wzgórzu, Pewnej nocy w Miami…) w roli Hawkmana, Noah Centineo (Do wszystkich chłopców, których kochałam) w roli Atom Smashera, Sarah Shahi (Sex/Life, Godziny szczytu 3), Marwan Kenzari (Morderstwo w Orient Expresie, Aladyn), Quintessa Swindell (Voyagers, Trinkets) w roli Cyclone oraz Pierce Brosnan (filmy o Jamesie Bondzie i seria Mamma Mia!) jako Doktor Fate.

Film wyreżyserował Jaume Collet-Serra na podstawie scenariusza i pomysłu Adama Sztykiela, Rory’ego Hainesa i Sohraba Noshirvaniego. W scenariuszu posłużono się postaciami DC, stworzonymi przez Billa Parkera i C.C. Becka. Producentami filmu są Beau Flynn, Hiram Garcia, Dwayne Johnson i Dany Garcia, zaś Toby Emmerich, Richard Brener, Dave Neustadter, Chris Pan, Walter Hamada, Adam Schlagman, Geoff Johns, Eric McLeod i Scott Sheldon są producentami wykonawczymi.

"Black Adam" to film New Line Cinema wyprodukowany przez Seven Bucks i Flynn Picture Co. Zadebiutuje w serwisie HBO Max już 16 grudnia 2022 roku.