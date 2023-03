Bob Odenkirk jak Tommy Wiseau. Gwiazdor "Better Call Saul" zagrał w nowej wersji "The Room"

W Tommy'ego Wiseau wcielał się już James Franco, a teraz przyszedł czas na Boba Odenkirka z "Better Call Saul". Gwiazdor wystąpił w remake'u legendarnego "The Room".

Bob Odenkirk zagrał Tommy'ego Wiseau w nowej wersji filmu The Room

"The Room" jest filmem tak złym, że stał się kultowy. Film o kulisach jego powstawania "The Disaster Artist" był nawet nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, a James Franco za występ w roli Tommy'ego Wiseau zdobył nawet Złoty Glob.

Przez jakiś czas o produkcji i samym Wiseau zrobiło się ciszej, ale do czasu - jak podaje bowiem SlashFilm, działająca charytatywnie organizacja Acting For a Cause przygotowuje nową wersję filmu.

Wiemy, że całość była nagrywana w większości na green screenie, odtworzona zostanie oryginalna muzyka z filmu, a rolę główną zagra natomiast sam Bob Odenkirk, którego znać możemy jako Saula Goodmana z seriali "Better Call Saul" i "Breaking Bad".

Zresztą aktor sam potwierdził informacje na swoim Twitterze, pisząc, że to oczywiście prawda i obiecując widzom, że "starał się sprzedać każdy dialog jak najbardziej szczerze jak potrafił":

W sieci pojawiły się też zakulisowe zdjęcia z produkcji:

Niestety na razie data premiery nowej wersji "The Room" z Bobem Odenkirkiem nie jest znana. Mamy jednak nadzieję, że film zostanie udostępniony na YouTubie, czy innym międzynarodowym darmowym serwisie - dzięki temu cieszyć się z niego będziemy mogli wszyscy.