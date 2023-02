Bradley Cooper został publicznie wyśmiany przez swoją matkę: "wyglądasz jak flaming"

Bradley Cooper w słownej potyczce ze swoją mamą: wyglądasz jak flaming!

Super Bowl, czyli finał rozgrywek futbolu amerykańskiego spod znaku NFL, jak zwykle był festiwalem nie tylko sportu, ale też amerykańskiej popkultury - podczas przerwy w meczu wystąpiła Rihanna, na stadionie obecne były tuziny gwiazd, a widzowie w telewizji oglądali reklamy i zwiastuny filmów ze znanymi postaciami. Bohaterem obu tych kategorii był Bradley Cooper.

Aktor zagrał w reklamie T-Mobile, prezentowanej podczas jednej z przerw meczu. Cooper miał się wcielić się w pracownika sieci, a Gloria Campano - gwiazda stacji NBC i prywatnie jego mama, miała być klientką. Szybko się jednak okazało, że znacznie zabawniejsze były zakulisowe wpadki duetu, niż oskryptowana scenka, którą odgrywali.

Ubrany w różową koszulkę Cooper, grający pracownika T-Mobile, pyta matki/klientki, w czym może pomóc. Campano natomiast szybko odeszła od scenariusza i postanowiła improwizować, komentując wygląd syna:

Nie podoba mi się to, jak wyglądasz. Wyglądasz w tym jak flaming.

Potem mamy kolejne scenki rodzajowe, kiedy oboje odchodzą od scenariusza - zwłaszcza zabawny jest fragment, w którym Campano prosi swojego syna o to, by się uśmiechnął. Ten jej odpowiada, że wie, co robi, bo był dziewięciokrotnie nominowany do Oscara. Matka szybko odpowiedziała:

Tak, ale ani razu nie wygrałeś.

Oglądaj

Cóż, niezależnie od tego, jakie były plany T-Mobile, to reklama perfekcyjnie spełnia swoją rolę. W trakcie niecałych 24 godzin od premiery zanotowała bowiem grubo ponad 17 milionów odsłon na samym YouTubie, a pewnie w telewizji obejrzało ją ze 100 milionów osób - i to w samym USA.