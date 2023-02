Brendan Fraser czuje się oszustem. Gwiazdor "Wieloryba" i "Mumii" ma problem z ostatnimi sukcesami

Brendan Fraser o ostatnich sukcesach: czuje się jak oszust

Gwiazdor "Mumii", "Georga prosto z drzewa", czy "Jaskiniowca z Kalifornii" na przełomie wieków był jednym z najbardziej kasowych aktorów w Hollywood. Jednak po jakimś czasie nazwisko Brendana Frasera nieco ostygło i przez kilka ostatnich lat o gwiazdorze zrobiło się ciszej.

W ostatnich latach mogliśmy go oglądać m.in. w roli Robotmana w "Doom Patrol" i chociaż sam serial nie bił rekordów popularności, to aktor definitywnie był jednym z najlepszych elementów tego absurdalnego, ale też bardzo dobrego serialu o pokręconej grupie superbohaterów. Produkcja nie sprawiła jednak, że aktor wrócił do mainstreamu.

To sprawił dopiero "Wieloryb" w reżyserii Darrena Aronofskiego. Owacje na stojąco na różnych festiwalach, nagroda podczas Critics Choice Awards, a także nominacje do Oscara i BAFTA - Fraser po kilkudziesięciu latach kariery wrócił na szczyt z przytupem, co łapie za serca widzów i fanów aktora.

Sam Fraser ma natomiast wiele różnych odczuć względem swojego ostatniego sukcesu - jak opowiedział w rozmowie z portalem NME:

To dla mnie nowość. Więc uczę się w locie. Ale korzystam też z rad ludzi, z którymi rozmawiałem, tych, którzy byli nominowani i ze zwycięzcami nagród.

Aktor nawiązał również w pewien sposób do swojej przeszłości - w końcu wiele lat temu też był bohaterem nagłówków, a jego filmy zarabiały miliony dolarów w kasach biletowych. Fraser wie, że ze szczytu szybko można spaść, dlatego czasami czuje się jak oszust:

Nigdy nie czuję się komfortowo. A kiedy tak się dzieje, to myślę, że nadszedł czas, aby przemyśleć moje podejście. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że ktoś wejdzie nagle do pokoju i powie mi, że jestem oszustem lub że mam syndrom oszusta. Dadzą mi ścierkę do naczyń i będę musiał wracać do pracy. Ale mam nadzieję, że to się jednak nigdy nie stanie.

Najnowszy film aktora "Wieloryb" pokazuje nam cierpiącego na chorobliwą otyłość nauczyciela angielskiego (Fraser), który stara się za wszelką cenę odbudować zepsutą więź ze swoją nastoletnią córką. Film trafi do naszych kin 17 lutego 2023 roku.