Brendan Fraser pamięta "szalonego małpiszona", którego poznał na planie "George'a prosto z drzewa"

Zanim stał się "Wielorybem", Brendan Fraser był gwiazdorem przygodowych komedii "Mumia" i "Mumia powraca", a także familijnego klasyka na bazie "Tarzana" o tytule "George prosto z drzewa". Na planie tego ostatniego filmu aktor miał okazję poznać szympansa, który był niespecjalnie dobrym partnerem ekranowym.

Fraser udzielił niedawno wywiadu Deadline, w którym opowiedział o procesie powstawania swoich największych hitów - w tym wspomnianego "George'a prosto z drzewa". Aktor wyjaśnił, że oczywiście na planie pojawiały się prawdziwe małpki, a jeden z nich nosił imię "Mr. Binks". Fraser nienawidził tego stworzenia:

Na planie "George'a..." małpki były prawdziwe. Wśród nich był Mr. Binks. Bardzo nieprzyjemny gość. Mr. Binks był małpiszonem i do tego disneyowskim małpioszonem. Ale małpki nie pokazują swojej "chłopięcej" części w filmach Disneya. Więc Mr. Binks miał bikini z futerka, a przy okazji dorastał, więc bywał bardzo poirytowany i przerażający. Potrafił być strasznie sfrustrowany, kiedy ujęcie poszło nie po jego myśli. Nauczyli go tego, żeby szeptał mi na ucho, ale raz zamiast tego, to wsadził mi do ucha język.