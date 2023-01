Brendan Fraser płakał podczas odbierania nagrody: "to znaczy więcej, niż jestem w stanie wyrazić słowami"

Brendan Fraser wzruszony podczas odbierania nagrody za Wieloryba

Od kilku miesięcy Brendan Fraser otrzymuje na festiwalach filmowych aplauz i owacje na stojąco od krytyków, ludzi z branży oraz widzów - wszystko przez jego doceniany występ w filmie "Wieloryb" Darrena Aronofskiego.

Aktor był już nominowany do Złotego Globu, a niedawno również do Critics Choice Awards. Tę drugą nagrodę wygrał i podczas przemówienia nie krył swoich emocji. Fraserowi łamał się głos, poleciały mu łzy, a gwiazdor "Mumii" postanowił skorzystać z tych kilku minut, by podziękować obsadzie i Aronofskiemu:

Ten film jest o miłości. Jest o odkupieniu. Jest o szukaniu światła w mrocznym miejscu i jestem szczęściarzem, że mogłem pracować z tak wspaniałą obsadą. (...) Darren, byłem gdzieś w dziczy i chociaż powinienem zostawić trop z okruszków, to mnie znalazłeś i bez niego. I tak jak każdy dobry reżyser, po prostu pokazałeś mi, gdzie mam iść, by osiągnąć to, czego potrzebował ten film.

Fraser przekazał również kilka słów otuchy dla osób, które są w mrocznym miejscu:

Jeśli wy też, tak jak Charlie z filmu, w jakikolwiek sposób zmagacie się z otyłością, czy czujecie się uwięzieni w mrocznym morzu, to wiedzcie, że możecie mieć siłę, by stanąć o własnych nogach i iść do światła. Wtedy staną się dobre rzeczy.

Poniżej możecie zobaczyć jego przemówienie:

W filmie "Wieloryb" Charlie (Brendan Fraser) już od lat żyje na marginesie świata. Uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość, nie bez powodu odrzucony przez swoich bliskich, mężczyzna samotnie zmierza w życiową przepaść.

Podejmuje jednak ostatnią próbę nawiązania kontaktu z nastoletnią córkę. Wiedząc, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia, Charlie stara się zrobić wszystko, by znaleźć jeszcze odkupienie. Nowy film Darrena Aronofskiego trafi do polskich kin 17 lutego 2023 roku.