Bruce Willis jest już na emeryturze, ale w kinach zobaczymy jeszcze ostatni film z jego udziałem

Bruce Willis - wiemy, o czym będzie jego ostatni film

Film "Detektyw Knight: Independence" został zakupiony przez firmę Lionsgate i wydaje się, że może to być ostatni film z Brusem Willisem w roli głównej, który trafi do kin. Wytwórnia zaplanowała premierę na 20 stycznia 2023 roku.

Nie oznacza to jednak, że to finałowa produkcja z Willisem w roli głównej - aktor nagrał jeszcze sporo filmów, które zadebiutują w przyszłości, ale już tylko na platformach streamingowych.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun wspomnianego "Detektywa Knighta: Independence", który będzie trzecią odsłoną cyklu o tytułowym funkcjonariuszu. Nie spodziewajcie się jednak kina oscarowego albo chociaż akcyjniaka w połowie tak dobrego jak "John Wick":

Oglądaj

Reżyserem produkcji jest Edward Drake. Ten na przestrzeni swojej kariery robił wyłącznie niskobudżetowe produkcje z Brusem Willisem w roli głównej, takie jak: "Odsiecz" (2021), "Apex" (2021), "Kosmiczny grzech" (2021), "Brudna sprawiedliwość" (2022), "Detektyw Knight: Łotr" (2022) oraz "Detektyw Knight: Independence" (2023). Artysta w swojej karierze kieruje się zatem raczej ilością, a nie jakością.

Wygląda więc na to, że Willis niskim nakładem pracy chciał zarobić jak najwięcej przed zbliżającą się emeryturą, za co nie można go w żaden sposób winić. Jego finałowy kinowy film zadebiutuje w USA 20 stycznia 2023 roku. Na razie nie wiemy, czy trafi do Polski.

Przypominamy, że legendarny aktor w wieku 67 lat postanowił powiedzieć sobie "dość". Gwiazdor "Pulp Fiction" przechodzi na emeryturę z powodu rozwijającej się u niego afazji, która atakuje ośrodek mózgu odpowiedzialny za funkcje językowe. To oznacza, że aktor niedługo będzie miał ogromne problemy z komunikacją.