Channing Tatum prawie zabił Salmę Hayek na planie Magic Mike'a XXL

Już za kilka dni zadebiutuje film "Magic Mike: The Last Dance", czyli kontynuacja popularnych filmów tanecznych o striptizerach z Channingiem Tatumem w roli głównej. Tym razem w obsadzie pojawiła się m.in. gwiazda "Desperado", czy od "Zmierzchu do świtu", Salma Hayek.

Niedawno meksykańska gwiazda pojawiła się w programie "Jimmy Kimmel Live", podczas którego opowiedziała o nieciekawej sytuacji podczas zdjęć do nowego filmu o tancerzach:

Wiecie, jest taka partia w tym filmie, gdzie wiszę do góry nogami na Channingu i mam nogi na jego barkach. Ale tak wisząc do góry nogami, człowiek traci trochę poczucie orientacji. Więc pewnego dnia podczas prób nieco spadłam głową do przodu i prawie uderzyłam nią o podłogę. Channing zaczął mnie trzymać za spodnie, które zaczęły ze mnie spadać. Mocno się zestresowałam, bo nie pamiętałam czy miałam na sobie bieliznę...

Po chwili aplauzu i śmiechu publiczności, Hayek kontynuowała:

Więc zamiast podtrzymywania się na rękach, żeby nie spaść, to zaczęłam się trzymać spodni. Zaczął krzyczeć, żebym dotknęła podłogi rękami, a ja tylko powtarzałam: "Nie, nie, nie, nie". Ekipa wbiegła na scenę, żeby pomóc, aż w końcu Channing się zapytał, co jest ze mną nie tak. Ze mną? To Ty mnie prawie zabiłeś!

W nowym filmie Salma Hayek wciela się w bogatą spadkobierczyni fortuny, która zaprasza "Magic" Mike'a do Londynu. Zdesperowany tancerz jest spłukany i stara się wiązać koniec z końcem jako barman na Florydzie, więc szybko przystaje na propozycje kobiety.

Mike szybko odkrywa, że jego zadanie będzie znacznie trudniejsze, niż mu się wcześniej wydawało, a na dodatek wszystkiego będzie musiał też wytrenować nowe pokolenie striptizerów.

Reżyserem filmu ponownie został Steven Soderbergh, a "Magic Mike: The Last Dance" zadebiutuje w kinach 10 lutego 2023 roku.