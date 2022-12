DC będzie lepsze, niż za czasów Zacka Snydera? James Gunn jest tego pewien

DC będzie lepsze, niż za czasów Zacka Snydera? Tak twierdzi James Gunn

Zack Snyder nie miał najłatwiejszego życia jako architekt filmowego świata DC Comics - jego filmy nie były dużymi sukcesami artystycznymi, co powodowało, że wytwórnia wchodziła mu w drogę i nie pozwalała zrealizować mu jego wizji w pełni - tutaj najlepszym przykładem jest "Liga Sprawiedliwości", ale perypetie tej produkcji chyba znacie (wersja kinowa trwała 2 godziny, reżyserska i w założeniu Snydera "ta właściwa" ponad 4 - to mówi samo za siebie).

Ale my tu nie o tym - to wszystko jest w przeszłości, a teraz świat DC Studios jest w rękach Jamesa Gunna i Petera Safrana. Ten pierwszy to utalentowany i uznany reżyser oraz scenarzysta "Strażników Galaktyki", "The Suicide Squad" i "Peacemakera". Ten drugi to poważany producent, który pracował nad wieloma projektami DC Comics z ostatnich lat ("Aquaman", "Shazam!", czy wspomniany "TSS").

Panowie zrobili niemały rozgardiasz, kiedy zapowiedzieli, że Henry Cavill jednak nie powróci w roli Supermana, postanowili odpuścić zrobienie "Wonder Woman 3" i "Black Adama 2" (podtrzymując jednak, że chcieliby kontynuować współpracę z Gal Gadot i Dwayne'em Johnsonem), a także podobno anulowali film o Batmanie z Michaelem Keatonem w roli głównej, który miał być adaptacją kochanego przez fanów "Batmana przyszłości".

Fani są więc w stanie niepewności, a James Gunn przez ostatnie kilka tygodni pełni nie tylko rolę kreatywnego twórcy przyszłości DC Studios, ale również co jakiś czas stara się uspokoić wielbicieli Zamaskowanego Krzyżowca i spółki. Ostatnio zauważył pewien aspekt, który jego zdaniem da nowemu filmowemu uniwersum DC znacznie większe szanse na powodzenie, niż temu, które kreował Zack Snyder.

Jak napisał na platformie Mastodon:

Nasza pozycja jest zupełnie inna, niż to było z Zackiem. Peter i ja jesteśmy szefami DC Studios. Jedyne "ingerowanie ze strony studia" będzie się odbywało z naszej strony!

Reżyser jakiś czas temu zapowiedział, że pierwsze konkretne szczegóły dotyczące przyszłości filmów DC poznamy już w styczniu 2023 roku.