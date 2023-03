Aryskotraci jako aktorski film Disneya. Znany perkusista będzie jednym z twórców bajki

Jak podaje Deadline, Disney ostrzy sobie pazurki na stworzenie aktorskiej wersji znanego musicalu "Aryskotraci", którego reżyserem ma zostać debiutujący w tej roli Ahmir "Questlove" Thompson, legendarny perkusista jazzowo-hiphopowej grupy The Roots.

Laureat Grammy i Oscara (za dokumentalny film "Summer of Soul") współpracował już z Disneyem przy okazji filmu "Co w duszy gra", dla którego pomógł stworzyć muzykę (wraz z Atticusem Rossem i Trentem Reznorem z Nine Inch Nails).

Questlove zajmie się nie tylko reżyserią, ale został też producentem wykonawczym filmu, a także dyrektorem artystycznym muzyki. Scenariusz napisze Keith Bunin i Will Gluck, natomiast producentami wykonawczymi zostali też Tariq "Black Thought" Trotter z Roots oraz Shawn Gee i Zarah Zohlman.

Głównymi bohaterami oryginalnego filmu jest kocia rodzina – kotka Duchessa i trójka jej uroczych dzieci: Marie, Toulouse i Berlioz. Ich właścicielką jest bogata dama Adelajda, która bardzo kocha swoich podopiecznych. Pewnego dnia sprowadza do domu adwokata i spisuje testament, według którego całą jej fortunę odziedziczyć mają jej koty, a dopiero po ich śmierci majątek i dom mają przypaść jej mało inteligentnemu lokajowi, Edgarowi.

Ten, dowiedziawszy się o zapisie testamentu, pozbywa się kotów, porzucając je na francuskiej wsi. Tam familia poznaje Thomasa O’Malleya, kocura wagabundę żyjącego na własny rachunek, który postanawia pomóc im wrócić do właścicielki. W drodze do domu spotyka ich wiele przygód. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to więcej nie spoilujemy - zobaczcie go sami.

Jeśli chodzi o "Aryskotratów" w wersji aktorskiej, to na razie nie wiemy, kto zagra w filmie główne role. Nie znamy też daty premiery reżyserskiego debiutu Questlove'a.