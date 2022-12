Dwayne "The Rock" Johnson jedzie na sterydach? SZOKUJĄCE oskarżenia Joe Rogana

Dwayne Johnson jedzie na sterydach?

Niedawno internet został zszokowany, gdy na jaw wyszło, że kulturysta/youtuber Liver King korzysta ze sterydów, które pomagają mu w budowaniu tkanki mięśniowej. Promotor "neandertalskiej" diety przeprosił za to, że nie przyznał się do tego procederu wcześniej, chociaż jeden rzut oka na jego posturę sugerował, że Liver King do ciężkiej roboty na siłowni i odpowiedniej diety dodawał jeszcze różnego rodzaju specyfiki.

Sprawę skomentował również Joe Rogan, gospodarz najpopularniejszego podcastu na świecie, a także komentator UFC i zapalony fan kulturystyki, siłowni i sportów walki. Krótko mówiąc, gość się nieco zna na budowaniu masy mięśniowej (wystarczy tylko rzucić na niego okiem). Podczas programu powiedział:

The Rock powinien się teraz przyznać. Powinien zrobić wideo w odpowiedzi do Liver Kinga. (Imitując Johnsona): "Muszę wam coś powiedzieć, bo The Rock was okłamywał".

Następnie dodał:

Nie ma jakiejkolwiek k*rwa szansy, że on jest czysty. Żadnej szansy. Przy tym jaki jest wielki mając na karku 50 lat? Jest OGROMNY, wygląda zupełnie inaczej, niż jak miał 30 lat.

Rogan oczywiście podkreślił, że ludzie mają pewne kształty i genetyczne predyspozycje, co jest kluczowe w budowaniu masy mięśniowej. Dodał jednak, że szczerość jest często kluczowa:

Jeśli nie chcesz o tym gadać, to jedno. Ale jeśli już się odzywasz, to masz na sobie pewną odpowiedzialność wobec osób, które cię słuchają. Musisz być szczery, tak jak ja byłem szczery. Nie sądzę, że jest coś złego w terapii hormonalnej... Nie sądzę, że to coś złego, mało tego - to jest czasami mądre. Ale musisz być szczery. Jak Mickey Rourke robił "Zapaśnika", to każdemu o tym mówił.

Dwayne Johnson na razie nie odniósł się do sprawy. Ostatnio The Rocka mogliśmy oglądać w filmie "Black Adam", który zadebiutował w kinach w październiku 2022 roku.