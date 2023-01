Eddie Murphy chce wrócić do roli Osła w "Shreku 5". Przy okazji skrytykował Kota w Butach

Eddie Murphy jest zwarty i gotowy na powrót do roli Osła ze "Shreka" - niezależnie, czy mówimy tutaj o kolejnej odsłonie popularnych komedii animowanych, czy może o jego własnym filmie na modłę spin-offu "Kot w Butach".

Aktor powiedział otwarcie w rozmowie z Etalk, że nie zastanawiałby się nawet przez minutę, gdyby dostał taką propozycję. Pocisnął też lekko Kotu w Butach:

Oczywiście, że jestem otwarty na powrót do roli w "Shreku". Zdecydowałbym się w dwie sekundy, uwielbiam Osła. Wiecie, zrobili filmy o Kocie w Butach, ale moim zdaniem to Osioł bardziej na nie zasługiwał. Osioł jest po prostu śmieszniejszy, niż Kot w Butach. Uwielbiam Kocura, ale umówmy się - nie jest zabawniejszy od Osła.

Następnie podkreślił raz jeszcze, że bez zastanowienia "zrobiłby film o Ośle i zrobiłby film o Shreku". Wówczas dziennikarze zapytali go, czy przypadkiem Murphy nie może "pociągnąć za jakieś sznurki", żeby spełnić to marzenie:

Takiej siły sprawczej nie mam. To zależy od Dreamworks Animation. To dla nich mnóstwo pracy i muszą chcieć to zrobić. Jeśli chcecie, to po prostu zadzwońcie. Siedzę bezczynnie na kanapie i jestem gotowy na powrót do roli Osła.