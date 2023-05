Gwiazda "Harry'ego Pottera" Emma Watson potrzebowała przerwy od aktorstwa. Czuła się "uwięziona"

Emma Watson opowiedziała o swojej przerwie od aktorstwa

Emma Watson po raz ostatni pojawiła się na ekranie w 2019 roku, kiedy to zagrała w docenionym przez widzów i krytyków filmie "Małe kobietki" w reżyserii Grety Gerwig. Jak opowiedziała w ostatnim wywiadzie z Financial Times, potrzebowała przerwy od aktorstwa.

Czułam się momentami uwięziona. Miałam trochę problem z tym, że sprzedawałam rzeczy, nad którymi nie miałam do końca kontroli. Promowałam filmy i nie zawsze mogłam się w pełni zgodzić z ich przekazem. To trudne, być rzecznikiem czegoś, w czym odgrywasz tylko małą rolę i nie masz kontroli nad procesem.

Od tamtego czasu zaangażowała się mocniej w bycie aktywistką na rzecz kobiet, przemawiając nawet na spotkaniach NATO. To był też jeden z powodów, przez które Watson chciała przystopować z aktorstwem:

Zaczęłam być nieco inaczej postrzegana, co zaczęło mnie frustrować. Nie miałam głosu, nie byłam brana pod uwagę. Wtedy zdałam sobie sprawę, że chciałam brać udział jedynie w takich rzeczach, że jeżeli ktoś miał mnie krytykować, to mogłam z ręką na sercu przyznać się do winy, a nie ponosić konsekwencje czyichś decyzji.

Watson nie wyklucza jednak, że za jakiś czas wróci do swojej kariery aktorskiej, zaznaczając, że nie czuje presji, by wrócić do pracy przed kamerami:

Jak najbardziej. Ale na razie jestem szczęśliwa siedząc z boku, czekając na odpowiedni projekt. Uwielbiam swoją pracę. Chcę tylko znaleźć sposób na to, by nie musieć zakładać innych twarzy i zmieniać tego, kim jestem. I też przy okazji nie stać się robotem.

Aktorka rok temu subtelnie zaznaczyła podczas specjalnego programu "Return to Hogwarts" z okazji 20-lecia "Harry'ego Pottera", że przed premierą "Zakonu feniksa" zastanawiała się nad odejściem z serii. Watson wyjaśniła, że była momentami przerażona tym, jak bardzo jest znana i chciała od tego uciec.