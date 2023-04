Godzilla i Kong łączą siły! Nadchodzi kontynuacja serii o wielkich potworach, znamy datę premiery

"Godzilla x Kong: The New Empire" to tytuł nadchodzącego blockbustera o ogromnych potworach. Tym razem małpiszon i jaszczur połączą siły przeciwko nowemu zagrożeniu.

Godzilla x Kong: The New Empire - co wiemy o nowym filmie?

Nareszcie. Po kilku latach od premiery filmu "Godzilla vs Kong", Warner Bros. i Legendary ogłosiło oficjalnie kontynuację tego filmu - ta ma nosić tytuł "Godzilla x Kong: The New Empire".

Reżyserem produkcji ponownie jest Adam Wingard, wracający na stołek reżysera po "GvK". Również w obsadzie znajdziemy znajome twarze - tutaj wrócą Rebecca Hall, Brian Tyree Henry oraz Kaylee Hottle. Oprócz nich do składu dołączyli Dan Stevens, Fala Chen oraz Rachel House.

A co wiemy o nadchodzącym filmie pod względem fabularnym? Ano Godzilla i Kong mają połączyć siły, by stanąć do walki z globalnym zagrożeniem, któremu nikt nie byłby w stanie przeszkodzić samotnie.

Jak czytamy w opisie fabuły "Godzilla x Kong: The New Empire":

Nadchodząca produkcja z Monsterverse to kontynuacja "Godzilla vs. Kong", która przedstawi nam Konga i Godzillę, którzy muszą stoczyć pojedynek z kolosalnym wielkim zagrożeniem wewnątrz naszego świata. Nie tylko poznamy więcej informacji na temat tych dwóch Tytanów, ich okoliczności powstania i tajemnic skrywanych przez Wyspę Czaszki, ale również poznamy kulisy wielkiej bitwy, która na zawsze połączyła los tych niezwykłych kreatur z losem ludzkości.

Obecnie film "Godzilla x Kong: The New Empire" ma zadebiutować w kinach 15 marca 2024 roku.