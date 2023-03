Gwiazda "Igrzysk śmierci" była wykorzystana seksualnie podczas pracy nad popularnym filmem

Jena Malone napisała na Instagramie pokaźnej długości post, w którym wyjawiła, że została napastowana seksualnie podczas pracy nad filmami z serii "Igrzyska Śmierci".

Aktorka dołączyła do obsady hitowej serii w 2013 roku i wystąpiła we wszystkich trzech kontynuacjach oryginału. Malone post opatrzyła zdjęciem po zakończeniu pracy na planie:

To zdjęcie zostało zrobione, kiedy skończyłam pracę na planie "Kosogłosu" i pożegnałam się ze wszystkimi. Kręciliśmy to w pięknej willi we Francji. Poprosiłam kierowcę, żeby się zatrzymał - chciałam popłakać w spokoju i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Bo chociaż czas w Paryżu był dla mnie niezwykle trudny przez bardzo złe rozstanie i bycie napastowaną seksualnie przez kogoś z kim pracowałam, to byłam wdzięczna za ten projekt i ludzi, którzy stali mi się bliscy.

Malone dodała:

To jest miks emocji, który dopiero teraz zaczynam rozumieć i przetrawiać. Chciałabym, żeby był połączony z nieco mniej traumatycznym przeżyciem, ale to jest chyba ta dzikość życia. Jak połączyć chaos z pięknem? Pracowałam bardzo ciężko, by się uzdrowić, by wybaczyć osobie, która mnie zbezcześciła i by wybaczyć sobie.