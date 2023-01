Gwiazda "Stranger Things" zagra główną rolę w rockowej operze "O'Dessa". Film zapowiada się ciekawie

Gwiazda Stranger Things zagra w rockowej operze

Jak podaje portal Deadline, Sadie Sink ze "Stranger Things" zagra główną rolę w nowym filmie "O'Dessa" od Geremy'ego Jaspera od wytwórni Searchlight. Ten będzie również scenarzystą, a także współproducentem muzyki do filmu, w czym pomoże mu Jason Binnick. Producentami filmu będą natomiast te same osoby, które pracowały przy pierwszym filmie Jaspera, "Patti Cake$".

Zdjęcia do "O'Dessy" mają ruszyć już w maju 2023 roku, jeszcze zanim Sink pojawi się na planie "Stranger Things 5". Film ma być rockową operą osadzonej w dalekiej post-apokaliptycznej przyszłości, a główną bohaterką będzie wychowana na farmie dziewczyna, która ruszy w podróż w poszukiwaniu zaginionej pamiątki rodzinnej.

W trakcie swoich wojaży dziewczyna trafi do dziwnego i niebezpiecznego miasta, gdzie pozna swoją jedyną prawdziwą miłość. Jednak by uratować duszę swojego wybranka, rolniczka postać Sadie Sink będzie musiała użyć mocy przeznaczenia i przebojowych piosenek, by zdać ostateczny test.

Brzmi jak opis przygodowej opowieści z lat 80. i w żaden sposób nie jest to zarzut.

Szef Searchlight opowiedział w oświadczeniu, że "O'Dessa" ma mieć "niezwykłą i bardzo przyziemną energię", a także "różnić się językiem filmowym" od innych współczesnych produkcji.

Na razie film "O'Dessa" nie ma wyznaczonej daty premiery. Jednak jak sugeruje Deadline, bardzo możliwe, że rockową operę z Sadie Sink zobaczymy w kinach jeszcze przed debiutem finałowego sezonu "Stranger Things".