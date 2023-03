Gwiazdor "Elvisa" trafił do szpitala po skończeniu zdjęć do filmu: "moje ciało się wyłączyło"

Gwiazdor "Elvisa" Austin Butler opowiedział niedawno o ciężkim powrocie do rzeczywistości po skończeniu zdjęć do produkcji.

Austin Butler trafił do szpitala po skończeniu pracy nad Elvisem

Austin Butler przedstawił się światu interesującą rolą członka kultu Mansona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Ta na tyle przykuła uwagę włodarzy z Krainy Snów, że aktora zaangażowano do roli króla rock and rolla, Elvisa Presleya. Za swój występ został nawet nominowany do Oscara.

Aktor rozmawiał z magazynem People podczas rozdania SAG Awards 2023. Butler zdradził, że po zakończeniu zdjęć do filmu od razu trafił do szpitala:

Miałem tydzień przestoju, podczas którego wylądowałem w szpitalu. Nie zachorowałem ani razu, kiedy kręciłem "Elvisa", ale w dniu, w którym skończyliśmy, trafiłem na pogotowie. Więc spędziłem tydzień w łóżku, a potem poszedłem do innej pracy.

Aktor już wcześniej wspominał w rozmowie z GQ, że jego ciało po zakończeniu zdjęć do biografii Presleya zaczęło się "wyłączać":

Następnego dnia obudziłem się o czwartej nad ranem z potwornym bólem i zostałem przewieziony do szpitala.

Okazało się jednak, że to nie tylko wycieńczenie sprawiało aktorowi dyskomfort - u Butlera zdiagnozowano wirusa, który ma podobne objawy, co zapalenie wyrostka robaczkowego. Z tego powodu aktor musiał leżeć w łóżku przez cały tydzień.

Pomimo problemów zdrowotnych Butler nazwał czas pracy nad filmem "najwspanialszą jazdą w swoim życiu". Jazdą, za którą może jednak dostać Oscara, więc chyba się opłaciło.