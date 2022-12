Gwiazdor gier Star Wars Jedi pojawi się w filmach i serialach? Fani by się nie obrazili

Cameron Monaghan, którego poznaliśmy jako Jokera w serialu "Gotham" oraz Cala Kestisa w grach Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Jedi: Ocalały, niedawno został zapytany o prospekt odgrywania rycerza Jedi w filmach i serialach.

Sukces komercyjny i artystyczny gier sprawił bowiem, że fani spekulowali nawet, iż Kestis pojawi się gościnnie już w serialu "Obi-Wan Kenobi" - i chociaż twórcy nie zdecydowali się na jego występ, to bardzo zainspirowali się jedną z misji z Upadłego zakonu w odcinku o podwodnej twierdzy Inkwizytorów, co tylko rozpaliło oczekiwania widzów.

Niedawno na temat potencjalnych występów w filmach i serialach aktorskich ze świata Star Wars zapytano samego zainteresowanego. Cameron Monaghan udzielił wywiadu Entertainment Weekly z okazji premiery nowego zwiastuna Jedi: Ocalały i podkreślił, że chociaż byłby otwarty na poszerzenie roli Kestisa w "głównym" uniwersum, to na razie skupia się jedynie na dokończeniu historii Cala w grach:

Potem dodał:

Dlatego dla mnie priorytetem jest stworzenie satysfakcjonującej opowieści wewnątrz gier. Co się stanie dalej? Nie mam bladego pojęcia. Mogę tylko podkreślić, ze uwielbiam Cala, a odkrywanie go przez te ostatnie parę lat było dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co będzie dalej.