Gwiazdor "Jackass" Bam Margera zatrzymany za publiczne pijaństwo. Pojawiło się wideo z incydentu

TMZ poinformowało, że do incydentu miało dojść około 15:45 czasu lokalnego, kiedy na policję zadzwonili właściciele tajskiej restauracji, kiedy Margera zaczął podobno krzyczeć na znajdującą się w środku kobietę. Według raportów świadków "Margera nie był w stanie się poruszać" i został aresztowany oraz ukarany mandatem za publiczne pijaństwo.

W sieci pojawiło się wideo, na którym widać zdenerwowanego Bama Margerę siedzącego na zewnątrz restauracji na murku, rozmawiającego z policją:

Tak jak wspomnieliśmy, w restauracji znajdowała się również żona Margery Nicole Boyd, z którą jest w seperacji oraz ich 5-letni syn Phoenix. Nie wiemy jednak, czy jego rodzina była zaangażowana w domniemaną sytuację.

Problemy Margery ze środkami odurzającymi są dość dobrze publicznie udokumentowane. Jeszcze w lutym 2023 roku kumpel aktora z "Jackass" Steve-O prosił Margerę o to, by ten poszukał pomocy profesjonalistów, pisząc na Instagramie:

Mówisz, że chcesz mieć dobrą relację ze swoim synem, ale twoje zachowanie gwarantuje, że stanie się odwrotnie... Próbowałem wszystkiego, co mogę, ale nie mogę Cię zmusić do bycia szczerym i przywrócić cię do zdrowia. Chciałbym, żebyś wiedział, jak bardzo nienawidziłem tego uczucia, że jestem gotowy na to, że usłyszę, że nie żyjesz. Ale pokazujesz cały czas, że nie mam innego wyjścia. Umierasz, bracie i to absolutnie ssie, że nie mogę zrobić nic, żeby Cię uratować.