Gwiazdor Marvela porównał dołączenie do MCU do udziału w "Tańcu z gwiazdami": "tego się nie spodziewałem"

Już w połowie lutego 2023 roku zobaczymy finałową odsłonę trylogii o Ant-Manie w postaci "Ant-Man i Osa: Kwantomania", która zarazem będzie początkiem 5. fazy filmów z Marvel Cinematic Universe.

I chociaż obecnie Paul Rudd i jego Ant-Man są kluczowymi postaciami w MCU, to aktor początkowo nie spodziewał się za bardzo sukcesu serii i oferta roli w filmach była dla niego zaskakująca. Jak opowiedział w rozmowie z Men's Health:

Następnie dodał:

Wiesz - seria superbohaterska nigdy nie była czymś, co mnie interesowało. Niespecjalnie uważałem się za aktora, który pasowałby do tego rodzaju kina. Ale potem Feige wytłumaczył mi swoje pomysły i to było na tyle absurdalne, że się zgodziłem. Poza tym spodziewałem się, że ludzie na te wieści zareagują słowami: "Co do k*rwy?". I miałem okazję założyć własny superbohaterski strój!