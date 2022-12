Gwiazdor Marvela przez lata musiał okłamywać rodzinę i fanów: "zaprzeczasz do końca"

Owszem - ten tytuł jest absurdalnie clickbaitowy i dramatyczny, ale w gruncie rzeczy... prawdziwy. Mowa tutaj o Michaelu B. Jordanie, gwiazdorze serii "Creed", a także pierwszego "Black Panthera", gdzie wcielał się w Erika Killmongera, głównego antagonistę produkcji. Jak pewnie pamiętacie, ten pod koniec ginie, zmieniając światopoglądy króla T'Challi i prosząc, by pochowano go w oceanie, jak jego przodków.

Killmonger jest powszechnie uważany za jednego z najlepszych antagonistów w świecie MCU - nie tylko Jordan wykonał kawał porządnej roboty, ale też sama postać miała dobre powody do konfliktu z królewską rodziną Wakandy i summa summarum w wielu sprawach miała rację. Wielu fanów nie było zatem zadowolonych z tego, że N'Jadaka zmarł pod koniec oryginalnego filmu.

Na szczęście twórcy nie zapomnieli o Michaelu B. Jordanie podczas realizacji filmu "Wakanda Forever" - gwiazdor pojawia się niespodziewanie w krainie przodków, gdzie spotyka się z Shuri. Aktor ponad miesiąc po premierze zabrał głos w sprawie tego występu gościnnego, twierdząc, że musiał okłamywać absolutnie wszystkich - nawet swoich najbliższych:

Nikt nic nie wiedział. Jest tu wielu członków mojej rodziny i łączy ich na pewno jedno - wszystkich musiałem okłamywać. Musiałem po prostu zachować to w tajemnicy. Wiesz jak to jest przy takich projektach - kiedy pracujesz z Marvelem, to jest po prostu pewna zasada. A ta brzmi: musisz zaprzeczać, zaprzeczać, zaprzeczać, zaprzeczać, zaprzeczać aż do końca.