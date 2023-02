Harry Potter z dwoma nowymi filmami? Studio szykuje się na powrót serii

Harry Potter i Przeklęte dziecko jako dwa pełnometrażowe filmy - tak twierdzą przecieki

O tym pomyśle słyszymy od momentu, kiedy "Przeklęte dziecko" zostało zapowiedziane. Przedstawienie teatralne wystawiane na West Endzie spotkało się z mieszanymi opiniami - z jednej strony było świetne aktorsko, a scenografia i efekty specjalne były zrealizowane na wysokim poziomie, a z drugiej scenariusz i dialogi podburzały wizerunek bohaterów, który znaliśmy z oryginału.

Harry w dramacie był często nieobecnym ojcem, który (sam będąc sierotą i szukając wszędzie męskich autorytetów) potrafił powiedzieć swojemu synowi, że "chciałby, żeby nie był jego dzieckiem", jawnie ubliżał i groził profesor McGonagall, a także prowadził oficjalne śledztwo w sprawie tego, czy syn Malfoya... nie jest przypadkiem synem Voldemorta.

A to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo przecież jeszcze jedną z głównych ról odgrywa córka Voldemorta, którą czarnoksiężnik miał spłodzić z Bellatrix Lestrange. To kompletnie nie pasowało do postaci Sami-Wiecie-Kogo, bo przecież jego jedynym celem było stworzenie horkruksów i bycie nieśmiertelnym, więc po co mu potomkowie? Pomysł przez wielu fanów był więc traktowany jako nietrafiony i odtwórczy.

Nie mniej, wszystkie te zarzuty i fakt, że wielu fanów nie bierze dramatu na poważnie, wcale nie zniechęcił Warner Bros. do myślenia o adaptacji dzieła. Firma podobno łasi się na nowe filmy o Harrym Potterze, a "Przeklęte dziecko" byłoby idealnym punktem zaczepienia. Jak czytamy w brytyjskim The Sun, przecieki z wytwórni są jasne:

Warner Bros. właśnie sprawdza, jak przenieść na ekran sztukę "Harry Potter i Przeklęte dziecko". Wytwórnia ma na to widoki, od kiedy stało się jasne, że tytuł cieszy się popularnością wśród publiczności.

Tak jak wspomnieliśmy, informator The Sun opowiedział, że pomysł o adaptacji dzieła był poruszony już kilka lat temu, ale studio wówczas skupiało się nad "Fantastycznymi zwierzętami". Teraz, kiedy seria stoi właściwie na granicy skasowania, producenci wrócili do adaptacji "Przeklętego Dziecka", aczkolwiek teraz jest dopiero faza planowania:

W tym momencie prace są na bardzo wczesnym etapie i trwają rozmowy o tym, jaki najlepiej obrać kierunek. Marzeniem jest, żeby do obsady wróciły główne gwiazdy, w tym Daniel Radcliffe, ale do tego jeszcze daleko. Każdy, kto pracuje przy świecie Harry'ego, chciałby powrotu Daniela, ale najpierw muszą naprawdę dobrze ułożyć plan działania: ile to dokładnie ma być filmów, jak rozpisać scenariusze i budżety. Producenci mają nadzieję, że uda się nakręcić dwa filmy.

Cóż, stworzenie dwóch filmów z jednego scenariusza oznacza jedno - ten byłby bardzo mocno zmodyfikowany względem oryginału, który już sam w sobie nie jest zbyt dobry.

Chociaż ten zabieg zadziałał w przypadku "Insygniów Śmierci", to tamta książka miała grubo ponad 700 stron i mówiąc kolokwialnie było co w niej adaptować. Długość "Przeklętego dziecka" jest natomiast bliżej "Kamienia Filozoficznego", który jest najkrótszą opowieścią w serii, więc ingerencja nowych scenarzystów byłaby ogromna, gdyby studio zdecydowało się zrobić dwie części (co akurat w tym przypadku mogłoby wyjść opowieści na dobre).

Na razie oficjalnych informacji nie ma, a studio jest właściwie uzależnione od aktorów i aktorek z pierwowzoru, bo raczej trudno sobie wyobrazić, żeby mieli obsadzić w ikonicznych rolach kogoś innego - zwłaszcza, że Radcliffe, Grint i Watson są już po trzydziestce, więc wiekowo wszystko się zgadza.

Nie możemy być jednak pewni, że tercet będzie chciał wrócić do tej serii. A bez nich? Cóż, cały pomysł pozostanie raczej w sferze marzeń.