Harvey Weinstein z kolejnym wyrokiem. Producent nie wyjdzie już z więzienia

Weinstein już nie wyjdzie z więzienia. Dostał kolejne 16 lat

Harvey Weinstein został ponownie skazany. Znany producent filmowy i założyciel firmy Miramax pod koniec lutego 2023 roku ponownie stanął przed sądem w sprawie napaści seksualnej na kolejne cztery kobiety - tym razem w Los Angeles.

Jak podaje portal Wirtualna Polska jedną z nich była Jennifer Siebel Newsom, żona gubernatora Kalifornii. W sprawie zeznawało łącznie aż 44 świadków.

Jak pewnie wiecie, 70-letni Weinstein był oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym przez ponad 100 kobiet. Został już skazany na 23 lata więzienia decyzją sądu w Nowym Jorku w grudniu 2022 roku. Wtedy ukarano go za za wymuszenie aktu seksualnego na swojej asystentce Mimi Haley i zgwałcenie aktorki Jessiki Mann.

Teraz sąd w Los Angeles uznał go winnym napaści na trzy z czterech kobiet. W stosunku do Jane Doe #1 uznano go winnym gwałtu, seksu oralnego z użyciem przemocy oraz penetracji obcym przedmiotem z użyciem przemocy. Za ten czyn skazano go na 8 lat pozbawienia wolności. Za napad na drugą z kobiet ukarano go 6 wyrokiem, a w trzeciej sprawie – na 2 lata. Łącznie dodano mu więc 16 lat kary.

Jest to wyrok łagodniejszy od tego, jaki groził producentowi. Prokuratura domagała się bowiem maksymalnego wymiaru kary, czyli 24 lat pozbawienia wolności. Jak czytamy w materiale wynika to z tego, że wynik obrad ławy przysięgłych był niejednoznaczny. Tylko w przypadku pierwszej z kobiet zapadł wyrok skazujący.

W sprawie dwóch innych ława przysięgłych nie była w stanie uzgodnić jednomyślnego wyroku, a ostatniej ława nie uznała Weinsteina winnym.