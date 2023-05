Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Warszawiacy mocno się zdziwili, gdy zobaczyli na ulicach miasta hollywoodzkie gwiazdy. Okazuje się, że Jesse Eisenberg kręci swój nowy film w stolicy, w którym zobaczymy również Kierana Culkina. Nadchodzący obraz skupi się na historii, która jest inspirowana rodzinnymi losami Eisenberga.

Hollywoodzkie gwiazdy w Warszawie. Jaki film kręci Jesse Eisenberg w Polsce? [ZDJĘCIA]

Początkowo o nowym projekcie Eisenberga nie było sporo informacji, ale teraz już wiadomo, co dokładnie aktor robi w Warszawie. Jak podaje film.wp.pl, Jesse Eisenberg pracuje właśnie nad filmem "A Real Pain" i zagra jedną z głównych ról.

Na ekranie towarzyszyć mu będzie Kieran Culkin i aktorzy będą grać kuzynów, którzy po śmierci babci postanawiają przyjechać z USA do Polski, by szukać swoich korzeni. Bohaterowie odwiedzą Warszawę, Lublin oraz Krasnystaw. Wybrano te miejsca nie bez przyczyny, bo stąd pochodzi rodzina Eisenberga. Część krewnych emigrowała w 1918 roku do USA, reszta ukrywała się w czasie wojny we Lwowie.

Co ciekawe, Eisenberg był niedawno w Krakowie na festiwalu Off Camera promując swój film "When You Finish Saving The World". Wówczas nikt nie zdawał sobie sprawy, że aktor spędzi więcej czasu w Polsce.

Jak podaje film.wp.pl, jedna z osób współpracujących z aktorem opowiedziała o przebiegu prac:

Kręcił tu coś na kształt zdjęć próbnych. Sprawdzał, jak w konkretnych lokacjach najlepiej ustawić postacie. "Graliśmy" w tych scenach zamiast właściwej obsady, aby można było w praktyce przetestować ustawienia kolejnych scen i kwestie związane ze światłem. Poruszaliśmy się głównie w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej: kręciliśmy pod muzeum Polin czy w okolicach placu Grzybowskiego.

Jak na razie nie wiadomo, do kiedy będą trwać nagrywki w Polsce i kiedy nadchodzący film miałby się ukazać. Miejmy nadzieję, że Eisenberg oraz jego ekipa będzie mieć same dobre wspomnienia z pracy w Polsce.