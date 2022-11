Hugh Grant nie chciał nagrać jednej z najpopularniejszych scen w "To właśnie miłość": "nic nie miało sensu"

"To właśnie miłość" jest jedną z najlepszych i najpopularniejszych komedii romantycznych w historii kina. Niewiele brakowało, a zabrakłoby w niej jednej z najbardziej ikonicznych scen w całym filmie.

Hugh Grant nie chciał nagrywać sceny tańca w To właśnie miłość

"To właśnie miłość" to jeden z najbardziej uwielbianych filmów świątecznych w historii kina. Produkcja była kopiowana i parodiowana przez następne kilkanaście lat, a kilka scen zapisało się złotymi zgłoskami w historii komedii romantycznych - jedną z nich jest niewątpliwie fragment, gdy grany przez Hugh Granta premier Wielkiej Brytanii przemierza korytarze Downing Street 10, wykonując szalony taniec w rytm kawałka "Jump" The Pointer Sisters.

Grant nie był zachwycony, gdy zobaczył tę scenę w skrypcie. Jak stwierdził w rozmowie z magazynem People:

Nie chciałem tego nagrywać, nie mówiąc już o próbach.

Aktor wyjaśnił, że miał kilka powodów - stwierdził, że scena nie miała sensu z logicznego punktu widzenia. Widzimy bowiem jak jego postać odpala radyjko, a następnie przechadza się z pomieszczenia do pomieszczenia, głośność kawałka się nie zmienia, aż w końcu następuje kompletna cisza, gdy zostaje przyłapany na tańcu. Reżyser próbował mu wówczas wytłumaczyć, że "to świat filmu", czego Grant nie kupował.

Ważniejszym powodem było jednak to, że Hugh Grant nie chciał się wygłupiać przed kamerą "na trzeźwo, o 7. rano, na oczach zaspanej i niezadowolonej ekipy filmowej". Aktor stwierdził, że jest jednak dumny, iż udało mu się nagrać ten fragment bez żadnych napojów wyskokowych i innych wspomagaczy, a najważniejsze jest to, że sekwencja podobała się widzom.

Oglądaj

Jak podaje PAP, podczas spotkania obsady po latach reżyser filmu Richard Curtis wyjaśnił, że chociaż nagrywanie tej sekwencji było problematyczne, to jest dumny z efektu końcowego:

Ciągle odmawiał. Sądzę, że liczył na to, że się rozchoruje i będziemy musieli się pozbyć sekwencji tanecznej. Kiedy zobaczyłem efekt finalny, pomyślałem, że to boleśnie żenujące. Był w tym absolutnie doskonały.

To dla przypomnienia ikoniczna scena z "To właśnie miłość":

Oglądaj

Film "To właśnie miłość" jest dostępny do obejrzenia na platformie Amazon Prime Video.