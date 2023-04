Jack Black już ma pomysł na kontynuację filmu "Super Mario". Chce Pedro Pascala w obsadzie

Jack Black ma już pomysł na kontynuację Super Mario Bros.

Powoli wygląda na to, że "Super Mario Bros. Film" może być jednym z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszym filmem 2023 roku - nie tylko zarobił prawie 400 milionów dolarów w weekend otwarcia, ale jeszcze do tego doczekał się bardzo dobrych ocen od widzów (nieco gorzej jest z krytykami).

Zapach świeżych dolarów i uwielbienie ze strony fanów sprawia, że wytwórnie filmowe już pewnie myślą nad potencjalną kontynuacją i rozwojem serii. Chociaż nic na razie oficjalnie nie potwierdzono, to swoje parę groszy dodała niedawno obsada "Super Mario" z Jackiem Blackiem na czele - ten ma nawet pomysł, co mogłoby się dziać w sequelu.

Znany aktor i wokalista przyznał, że nie jest pewien, czy powróci w potencjalnej kontynuacji, ale stwierdził, że być może wróci, ale w roli antybohatera - na horyzoncie mógłby się bowiem pojawić ktoś znacznie bardziej złowieszczy od Bowsera. Jak Black opowiedział w rozmowie z GameSpot:

Wiecie, a co by było, gdyby pojawił się potężniejszy i jeszcze bardziej złowieszczy złoczyńca? Być może ja wtedy musiałbym pomóc Mario w chronieniu całego wszechświata. Myślicie to, co ja myślę? Wario! Pedro Pascal jako Wario!

Pedro Pascal jest teraz jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood, więc zaangażowanie go do kontynuacji popularnego filmu zdaje się być niemalże oczywistą decyzją. Problem może być jedynie z terminami, bo aktor ma na horyzoncie 2. sezon "The Last of Us", a także kolejne odsłony "Mandaloriana" i innych gwiezdno-wojennych produkcji.

Na razie jest to jednak jedynie w sferze marzeń Jacka Blacka i wielu fanów. My na razie musimy poczekać jeszcze na premierę "Super Mario Bros." w polskich kinach - oficjalnie film pojawi się 26 maja 2023 roku, aczkolwiek polecamy sprawdzać repertuary swoich lokalnych placówek, bo wiele z nich oferuje już przedpremierowe pokazy.